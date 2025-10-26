Conecte-se conosco

Homem mata a esposa a facadas e tira a própria vida em Porto Acre

Publicado

4 minutos atrás

em

Crime ocorreu durante discussão na madrugada deste domingo; filhos do casal, de 8 meses e 3 anos, estavam na casa

Uma tragédia familiar chocou os moradores de Porto Acre na madrugada deste domingo (26). A jovem Cibelly Rodrigues Silva, de 18 anos, foi morta a facadas dentro de casa, na Rua 1° de Maio, no loteamento Jardim, Vila do Incra. O autor do crime foi o marido, identificado como Francisco Jeremias Silva, de 39 anos, que, após o assassinato, cometeu suicídio.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal bebia em casa quando começou uma discussão. Em meio ao desentendimento, Francisco golpeou Cibelly com uma faca pelo menos três vezes, atingindo o peito direito e o abdômen.

Após o crime, o homem foi até a residência do irmão, que possui deficiência, e se enforcou usando uma corda amarrada à estrutura do telhado. O irmão, ao perceber a cena, pediu ajuda e acionou o SAMU e a Polícia Militar.

Quando a equipe médica chegou, Cibelly já estava sem vida, caída ao lado dos dois filhos pequenos, de 8 meses e 3 anos, que choravam ao lado do corpo da mãe.

As áreas foram isoladas para o trabalho da Perícia Criminal, e os corpos do casal foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio e será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Porto Acre.

Justiça autoriza operação da Polícia Civil em maternidade após caso de bebê declarado morto

Publicado

2 horas atrás

em

26 de outubro de 2025

Por

Mandado de busca e apreensão inclui prontuários médicos, lista de servidores de plantão e imagens de câmeras de segurança

A Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco autorizou, neste domingo (26), uma operação de busca e apreensão na Maternidade Bárbara Heliodora, após a grande repercussão do caso do recém-nascido José Pedro, declarado morto na sexta-feira (24) e que apresentou sinais de vida durante o próprio sepultamento, no sábado (25), no Cemitério Morada da Paz, localizado na região do Calafate, em Rio Branco.

O bebê, nascido prematuro de cinco meses, havia tido o óbito confirmado pela equipe médica da unidade, mas surpreendeu familiares ao chorar minutos antes de ser enterrado, o que levou o caso a ser tratado como suspeita de erro médico ou negligência.

A Polícia Civil do Acre instaurou um inquérito para apurar os fatos, sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Na manhã deste domingo, agentes estiveram na maternidade recolhendo documentos, registros e equipamentos que possam contribuir com a investigação.

A Justiça autorizou que os investigadores tenham acesso ao prontuário médico da criança e da mãe, Sabrina Souza, além da relação completa de servidores que estavam de plantão no período do nascimento. As imagens das câmeras de segurança também foram requisitadas e deverão ser anexadas ao processo.

As informações são do ac24horas.com.

Governo do Estado fortalece parceria com a ACEBRA e impulsiona desenvolvimento do Alto Acre

Publicado

4 horas atrás

em

26 de outubro de 2025

Por

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), tem reforçado a parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Brasiléia e Epitaciolândia (ACEBRA), fortalecendo o desenvolvimento econômico e produtivo do Alto Acre.

A entidade tornou-se referência na articulação e valorização dos segmentos empresariais da região, promovendo um novo ciclo de crescimento baseado no associativismo e na cooperação institucional.

Entre as iniciativas mais significativas está o projeto do Shopping Comercial de Brasiléia, orçado em aproximadamente R$ 8 milhões.

O empreendimento será construído em um terreno cedido pelo Governo do Estado à ACEBRA em 2022, localizado na Avenida Manoel Marinho Monte, nº 810, Bairro Três Botequins, com área total de 5.243,37 m². O projeto prevê a construção de mais de 60 salas comerciais, destinadas a comerciantes de Brasiléia e Epitaciolândia atingidos por sucessivas enchentes do Rio Acre, além de novos empreendedores que buscam um espaço moderno e estruturado.

A cooperação entre o Governo do Estado do Acre, por meio da SEICT, e a ACEBRA envolve a doação do terreno, a elaboração dos projetos técnicos, a articulação para captação de recursos e o apoio técnico durante o acompanhamento das obras.

O projeto encontra-se atualmente em fase de captação de recursos e desenvolvimento dos projetos complementares, com o objetivo de iniciar a construção em breve.

De acordo com o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, a parceria entre o governo e a ACEBRA reflete o compromisso do Estado em impulsionar a economia regional e descentralizar investimentos. “A ACEBRA é exemplo de gestão responsável, articulada e comprometida. O projeto do shopping representa o resultado de uma política pública estruturada, que une planejamento, inovação e visão estratégica. Demonstra a determinação do governador Gladson Cameli em gerar oportunidades e fortalecer o interior como protagonista no crescimento econômico do Acre”, destacou Mesquita.

A gestão da ACEBRA, presidida pela empresária Inêz Tiziana de Melo Onofre, vem conduzindo um processo de reestruturação institucional exemplar. Desde 2019, a associação promoveu a regularização documental, o fortalecimento administrativo e o resgate da credibilidade junto ao empresariado e às autoridades públicas.

Essa atuação ampliou sua representatividade e abriu caminho para novas parcerias com Sebrae, Fieac e Federacre, resultando em programas de capacitação, feiras empresariais e ações sociais de grande impacto na região do Alto Acre.

As iniciativas reforçam o papel da ACEBRA como elo eficiente entre o poder público e o setor privado, consolidando sua imagem como entidade de confiança e representatividade.

O deputado federal e presidente da Fieac, José Adriano, destacou a importância da atuação. “A ACEBRA, por meio dessa diretoria, vem cumprindo de forma exemplar o papel de representar o setor empresarial do Alto Acre, liderando iniciativas que fortalecem o comércio e promovem o crescimento da região. Essa atuação exemplar trouxe grande reconhecimento à entidade e reafirmou seu papel como modelo de gestão responsável e comprometida com o desenvolvimento do interior acreano.” acrescentou.

Homem invade casa e ataca família a golpes de terçado em Rio Branco

Publicado

17 horas atrás

em

25 de outubro de 2025

Por

Vítima sofreu fratura exposta ao tentar defender a mãe; agressor, monitorado por tornozeleira eletrônica, fugiu após a confusão

Jucirley Nascimento Gomes, de 38 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (25), após ter a casa invadida e ser atacado a golpes de terçado dentro da própria residência, localizada na Rua Triângulo, bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco (AC).

De acordo com uma vizinha, o agressor, identificado apenas como “Buchecha”, é conhecido por intimidar moradores da região e cumpre medida judicial com uso de tornozeleira eletrônica. Armado com um terçado, ele teria invadido o imóvel com a intenção de matar a mãe de Jucirley, com quem mantém uma rixa antiga.

Durante o ataque, os filhos da mulher — entre eles Jucirley — reagiram para defender a mãe, e uma luta corporal teve início. Na confusão, Jucirley foi atingido no cotovelo esquerdo, sofrendo fratura exposta, além de uma luxação no ombro direito. A mãe e os irmãos dele ficaram com escoriações leves, enquanto o agressor também se feriu, mas conseguiu fugir.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e levou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada durante a ocorrência, e a Polícia Civil ainda não iniciou as investigações sobre o caso.

