Justiça autoriza operação da Polícia Civil em maternidade após caso de bebê declarado morto

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), tem reforçado a parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Brasiléia e Epitaciolândia (ACEBRA), fortalecendo o desenvolvimento econômico e produtivo do Alto Acre.

A entidade tornou-se referência na articulação e valorização dos segmentos empresariais da região, promovendo um novo ciclo de crescimento baseado no associativismo e na cooperação institucional.

Entre as iniciativas mais significativas está o projeto do Shopping Comercial de Brasiléia, orçado em aproximadamente R$ 8 milhões.

O empreendimento será construído em um terreno cedido pelo Governo do Estado à ACEBRA em 2022, localizado na Avenida Manoel Marinho Monte, nº 810, Bairro Três Botequins, com área total de 5.243,37 m². O projeto prevê a construção de mais de 60 salas comerciais, destinadas a comerciantes de Brasiléia e Epitaciolândia atingidos por sucessivas enchentes do Rio Acre, além de novos empreendedores que buscam um espaço moderno e estruturado.

A cooperação entre o Governo do Estado do Acre, por meio da SEICT, e a ACEBRA envolve a doação do terreno, a elaboração dos projetos técnicos, a articulação para captação de recursos e o apoio técnico durante o acompanhamento das obras.

O projeto encontra-se atualmente em fase de captação de recursos e desenvolvimento dos projetos complementares, com o objetivo de iniciar a construção em breve.

De acordo com o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, a parceria entre o governo e a ACEBRA reflete o compromisso do Estado em impulsionar a economia regional e descentralizar investimentos. “A ACEBRA é exemplo de gestão responsável, articulada e comprometida. O projeto do shopping representa o resultado de uma política pública estruturada, que une planejamento, inovação e visão estratégica. Demonstra a determinação do governador Gladson Cameli em gerar oportunidades e fortalecer o interior como protagonista no crescimento econômico do Acre”, destacou Mesquita.

A gestão da ACEBRA, presidida pela empresária Inêz Tiziana de Melo Onofre, vem conduzindo um processo de reestruturação institucional exemplar. Desde 2019, a associação promoveu a regularização documental, o fortalecimento administrativo e o resgate da credibilidade junto ao empresariado e às autoridades públicas.

Essa atuação ampliou sua representatividade e abriu caminho para novas parcerias com Sebrae, Fieac e Federacre, resultando em programas de capacitação, feiras empresariais e ações sociais de grande impacto na região do Alto Acre.

As iniciativas reforçam o papel da ACEBRA como elo eficiente entre o poder público e o setor privado, consolidando sua imagem como entidade de confiança e representatividade.

O deputado federal e presidente da Fieac, José Adriano, destacou a importância da atuação. “A ACEBRA, por meio dessa diretoria, vem cumprindo de forma exemplar o papel de representar o setor empresarial do Alto Acre, liderando iniciativas que fortalecem o comércio e promovem o crescimento da região. Essa atuação exemplar trouxe grande reconhecimento à entidade e reafirmou seu papel como modelo de gestão responsável e comprometida com o desenvolvimento do interior acreano.” acrescentou.

