Homem invade casa e ataca família a golpes de terçado em Rio Branco
Vítima sofreu fratura exposta ao tentar defender a mãe; agressor, monitorado por tornozeleira eletrônica, fugiu após a confusão
Jucirley Nascimento Gomes, de 38 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (25), após ter a casa invadida e ser atacado a golpes de terçado dentro da própria residência, localizada na Rua Triângulo, bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco (AC).
De acordo com uma vizinha, o agressor, identificado apenas como “Buchecha”, é conhecido por intimidar moradores da região e cumpre medida judicial com uso de tornozeleira eletrônica. Armado com um terçado, ele teria invadido o imóvel com a intenção de matar a mãe de Jucirley, com quem mantém uma rixa antiga.
Durante o ataque, os filhos da mulher — entre eles Jucirley — reagiram para defender a mãe, e uma luta corporal teve início. Na confusão, Jucirley foi atingido no cotovelo esquerdo, sofrendo fratura exposta, além de uma luxação no ombro direito. A mãe e os irmãos dele ficaram com escoriações leves, enquanto o agressor também se feriu, mas conseguiu fugir.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e levou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.
A Polícia Militar não foi acionada durante a ocorrência, e a Polícia Civil ainda não iniciou as investigações sobre o caso.
VÍDEO: Recém-nascido é dado como morto e acorda durante o próprio enterro em Rio Branco
Família interrompe sepultamento após ouvir choro do bebê; caso gera comoção e investigação por erro médico
Um caso impressionante e comovente chocou os moradores de Rio Branco na manhã deste sábado (25). Um recém-nascido identificado como José Pedro acordou durante o próprio enterro no Cemitério Morada da Paz, na região do Calafate.
De acordo com o pai, Marcos dos Santos Fernandes, ele e a esposa, Sabrina Souza da Costa, são naturais de Pauini (AM) e chegaram à capital acreana na quinta-feira (23). Sabrina, grávida de cinco meses, deu entrada na Maternidade Bárbara Heliodora com sangramento e passou por um parto induzido. Pouco após o nascimento, na noite de sexta-feira (24), o bebê foi declarado morto pela médica obstetra responsável e encaminhado ao necrotério.
Na manhã seguinte, durante o sepultamento, familiares ouviram o choro vindo do caixão e, ao abrirem o saco plástico onde o corpo estava, constataram que o bebê estava vivo. O enterro foi interrompido imediatamente e o recém-nascido levado de volta à maternidade, onde foi internado às pressas na UTI neonatal.
Segundo familiares, o bebê passou toda a noite no necrotério antes de ser levado ao cemitério. O caso foi confirmado por equipes policiais, e os profissionais que atestaram o óbito deverão prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil.
O episódio, que levanta graves suspeitas de erro médico, está sendo acompanhado pelas autoridades de saúde e pela polícia.
Veja nota do governo do Acre sobre o caso.
Nota pública sobre caso de recém-nascido atendido na Maternidade Bárbara Heliodora
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da direção da Maternidade Bárbara Heliodora, informa que o recém-nascido atendido na unidade foi inicialmente declarado sem sinais vitais após parto normal, na noite de sexta-feira, 24. Todos os protocolos de reanimação foram rigorosamente seguidos pela equipe multiprofissional, e o óbito foi constatado e comunicado à família.
Cerca de 12 horas depois, já fora das dependências da unidade, o bebê, prematuro extremo, apresentou sinais vitais e foi imediatamente levado de volta à maternidade, onde permanece em estado gravíssimo sob cuidados intensivos e acompanhamento contínuo da equipe médica e de enfermagem.
A Sesacre instaurou uma apuração interna para esclarecer os fatos com total transparência e responsabilidade. A direção da unidade e toda a equipe manifestam profunda solidariedade à família neste momento delicado e reafirmam o compromisso com a ética, a humanização e a segurança no atendimento, colocando-se à disposição dos órgãos competentes para assegurar a transparência de todas as ações.
Simone Prado
Diretora da Maternidade Bárbara Heliodora
VEJA VÍDEO:
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23, 24, 25 e 26 de outubro o 3º Copão Internacional de Vôlei.
O evento esportivo está acontecendo no Ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro e reúne 18 equipes, nas categorias masculino e feminino, representando diversos municípios do Estado do Acre, além da participação especial de equipes da Bolívia e do Peru, tornando a competição um verdadeiro intercâmbio esportivo entre países vizinhos.
O vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, idealizador do Copão, destacou a importância do evento e reforçou o convite para que a população prestigie as partidas e incentive os atletas.
“Nossa gestão sempre valoriza e apoia todas as modalidades esportivas. Hoje estamos com a casa cheia no 3º Copão Internacional de Vôlei, mostrando o quanto o esporte tem crescido em Epitaciolândia. Esse é um compromisso nosso: investir e fortalecer o esporte na gestão Sérgio Lopes e Sérgio Mesquita”, enfatizou o secretário.
O Copão Internacional de Vôlei já se consolida como um dos maiores eventos esportivos do Acre, promovendo integração, lazer e valorização dos atletas locais e estrangeiros. A competição promete grandes jogos e muita emoção até o encerramento, no próximo sábado, dia 26 de outubro.
Tadeu Hassem reforça presença na fronteira e acompanha serviços públicos no Km 26 da BR-317
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) esteve na zona rural de Brasiléia nesta sexta-feira (24), onde realizou uma série de visitas a serviços públicos localizados no quilômetro 26 da BR-317. A agenda foi publicada pelo parlamentar em suas redes sociais.
Segundo Hassem, a primeira parada foi na Unidade de Saúde Dr. Ricardo Barbosa, onde acompanhou o funcionamento da estrutura municipal. Em seguida, o parlamentar esteve no Centro de Convivência do Idoso, dialogando com a coordenação do espaço sobre as atividades voltadas ao público atendido.
O deputado também visitou duas escolas da região: a Escola Municipal Conci Alves de Melo, que deve receber, nos próximos dias, recursos de emenda parlamentar destinados por seu mandato, e a Escola Estadual Valéria Bispo Sabala. Nas instituições, ele foi recebido por gestores, professores e alunos, com quem conversou sobre as demandas dos locais.
