Homem invade casa e ataca família a golpes de terçado em Rio Branco

Vítima sofreu fratura exposta ao tentar defender a mãe; agressor, monitorado por tornozeleira eletrônica, fugiu após a confusão

Jucirley Nascimento Gomes, de 38 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (25), após ter a casa invadida e ser atacado a golpes de terçado dentro da própria residência, localizada na Rua Triângulo, bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco (AC).

De acordo com uma vizinha, o agressor, identificado apenas como “Buchecha”, é conhecido por intimidar moradores da região e cumpre medida judicial com uso de tornozeleira eletrônica. Armado com um terçado, ele teria invadido o imóvel com a intenção de matar a mãe de Jucirley, com quem mantém uma rixa antiga.

Durante o ataque, os filhos da mulher — entre eles Jucirley — reagiram para defender a mãe, e uma luta corporal teve início. Na confusão, Jucirley foi atingido no cotovelo esquerdo, sofrendo fratura exposta, além de uma luxação no ombro direito. A mãe e os irmãos dele ficaram com escoriações leves, enquanto o agressor também se feriu, mas conseguiu fugir.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e levou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada durante a ocorrência, e a Polícia Civil ainda não iniciou as investigações sobre o caso.

