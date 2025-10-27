Flash
Recém-nascido que apresentou sinais vitais após ser declarado morto não resiste e falece em Rio Branco
José Pedro estava internado na UTI do Hospital da Criança; governo e Sesacre confirmaram o óbito na noite de domingo (26)
O recém-nascido José Pedro, que havia emocionado o Acre ao voltar a apresentar sinais vitais após ser declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, faleceu às 23h15 deste domingo (26), na UTI do Hospital da Criança. A informação foi confirmada por profissionais da unidade e pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).
O bebê nasceu prematuro, com apenas 24 semanas de gestação, e estava internado desde a manhã de sábado (25) recebendo cuidados intensivos de uma equipe multiprofissional. Apesar dos esforços médicos, o quadro clínico se agravou durante a madrugada.
Mais cedo, a Sesacre havia informado que o estado do bebê era grave, porém estável, e que ele apresentava melhora gradativa da respiração. José Pedro chegou a ter uma vaga garantida em uma UTI Neonatal do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), mas a transferência não chegou a ocorrer devido à piora repentina do quadro.
Em nota, a Sesacre informou que o bebê faleceu em decorrência de choque séptico e sepse neonatal.
O governador Gladson Cameli (Progressistas) manifestou pesar nas redes sociais, afirmando ter recebido a notícia com “muita tristeza e dor no coração”. Ele expressou solidariedade à mãe, ao pai e aos familiares do recém-nascido, destacando que “como pai, essa é uma notícia que ninguém deveria receber”.
Veja nota publicada do Governador e da Sescretaria de Saúde do Acre.
Nota de pesar pelo falecimento de recém-nascido internado na Maternidade Bárbara Heliodora
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da direção da Maternidade Bárbara Heliodora, comunica, com profundo pesar, o falecimento do recém-nascido atendido na unidade (após ter apresentado sinais vitais, depois de declarado óbito), ocorrido às 23h15 de domingo, 26 de outubro, em decorrência de um quadro de choque séptico e sepse neonatal.
Neste momento de imensa dor, expressamos nossa solidariedade e respeito à mãe, ao pai e a todos os familiares, desejando que encontrem conforto e acolhimento diante dessa perda irreparável.
Todos os esforços possíveis foram realizados para garantir o melhor cuidado e suporte durante todo o período de internação. Reforçamos que, devido à prematuridade extrema do bebê, a transferência para outra unidade não chegou a ser cogitada pela equipe médica, diante do alto risco de agravamento do quadro.
O caso está sendo rigorosamente apurado, e a equipe responsável pelo atendimento inicial foi afastada para assegurar a lisura de todo o processo.
A Sesacre e a equipe da maternidade lamentam profundamente o desfecho e reafirmam seu compromisso de redobrar o olhar e seguir aprimorando, a cada dia, o cuidado e a atenção humanizada à vida.
Simone da Silva Prado
Diretora-geral da Maternidade Bárbara Heliodora
Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon
Secretário de Estado de Saúde do Acre
VÍDEO: Jovem reaparece após uma semana desaparecido em Epitaciolândia
Buscas mobilizaram bombeiros, policiais e familiares na zona rural do município
Após seis dias de buscas, Osmilde de Souza Sá Silva, de 23 anos, que havia desaparecido na segunda-feira (20), quando saiu de Xapuri com destino à zona rural de Epitaciolândia, reapareceu na noite de domingo (26) em sua residência, localizada na colônia Coruja, no Ramal da Alemanha, com acesso pela BR-317, quilômetro 28.
De acordo com familiares, o jovem chegou em casa sozinho, surpreendendo todos os que participavam das buscas. O tio de Osmilde o levou imediatamente ao hospital de Brasiléia, onde passou por avaliação médica e foi liberado em seguida.
O desaparecimento mobilizou uma grande operação com o apoio do Corpo de Bombeiros, Gefron, Polícia Militar, familiares e amigos, que utilizaram drones e seguiram pegadas encontradas na floresta.
Segundo relatos da família, Osmilde teria sofrido um surto na semana passada — o quarto episódio semelhante —, mas, diferentemente das outras vezes, demorou mais para retornar. O caso trouxe alívio e emoção após dias de intensa preocupação na comunidade.
Semáforos voltam a apresentar falhas dias após manutenção na fronteira
Problemas técnicos reacendem críticas à atuação do Detran-AC e geram transtornos no trânsito local
Vídeos reportagens: Marcus José
Poucos dias após passarem por manutenção, os semáforos localizados na região de fronteira do Acre voltaram a apresentar falhas, causando transtornos a motoristas e pedestres. O problema, que havia sido solucionado recentemente por uma equipe técnica do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) deslocada da capital, retornou na última sexta-feira (24).
A reincidência do defeito gerou críticas à gestão do órgão, um dos que mais arrecadam no estado. Segundo moradores, o mau funcionamento dos equipamentos tem comprometido a segurança e fluidez do tráfego, e a demora na resolução de falhas simples, como a substituição de fusíveis, demonstra falta de planejamento e de compromisso com a população.
O Detran-AC ainda não se manifestou oficialmente sobre o novo problema, que reacende o debate sobre a qualidade da manutenção e o investimento na infraestrutura de sinalização viária no interior.
VEJA VÍDEO DESTE DOMINGO, DIA 26
VEJA VÍDEO DE SEXTA-FEIRA, DIA 24
Homem mata a esposa a facadas e tira a própria vida em Porto Acre
Crime ocorreu durante discussão na madrugada deste domingo; filhos do casal, de 8 meses e 3 anos, estavam na casa
Uma tragédia familiar chocou os moradores de Porto Acre na madrugada deste domingo (26). A jovem Cibelly Rodrigues Silva, de 18 anos, foi morta a facadas dentro de casa, na Rua 1° de Maio, no loteamento Jardim, Vila do Incra. O autor do crime foi o marido, identificado como Francisco Jeremias Silva, de 39 anos, que, após o assassinato, cometeu suicídio.
De acordo com informações da Polícia Militar, o casal bebia em casa quando começou uma discussão. Em meio ao desentendimento, Francisco golpeou Cibelly com uma faca pelo menos três vezes, atingindo o peito direito e o abdômen.
Após o crime, o homem foi até a residência do irmão, que possui deficiência, e se enforcou usando uma corda amarrada à estrutura do telhado. O irmão, ao perceber a cena, pediu ajuda e acionou o SAMU e a Polícia Militar.
Quando a equipe médica chegou, Cibelly já estava sem vida, caída ao lado dos dois filhos pequenos, de 8 meses e 3 anos, que choravam ao lado do corpo da mãe.
As áreas foram isoladas para o trabalho da Perícia Criminal, e os corpos do casal foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.
O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio e será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Porto Acre.
