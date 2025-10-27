Recém-nascido que apresentou sinais vitais após ser declarado morto não resiste e falece em Rio Branco

José Pedro estava internado na UTI do Hospital da Criança; governo e Sesacre confirmaram o óbito na noite de domingo (26)

O recém-nascido José Pedro, que havia emocionado o Acre ao voltar a apresentar sinais vitais após ser declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, faleceu às 23h15 deste domingo (26), na UTI do Hospital da Criança. A informação foi confirmada por profissionais da unidade e pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

O bebê nasceu prematuro, com apenas 24 semanas de gestação, e estava internado desde a manhã de sábado (25) recebendo cuidados intensivos de uma equipe multiprofissional. Apesar dos esforços médicos, o quadro clínico se agravou durante a madrugada.

Mais cedo, a Sesacre havia informado que o estado do bebê era grave, porém estável, e que ele apresentava melhora gradativa da respiração. José Pedro chegou a ter uma vaga garantida em uma UTI Neonatal do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), mas a transferência não chegou a ocorrer devido à piora repentina do quadro.

Em nota, a Sesacre informou que o bebê faleceu em decorrência de choque séptico e sepse neonatal.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) manifestou pesar nas redes sociais, afirmando ter recebido a notícia com “muita tristeza e dor no coração”. Ele expressou solidariedade à mãe, ao pai e aos familiares do recém-nascido, destacando que “como pai, essa é uma notícia que ninguém deveria receber”.

Veja nota publicada do Governador e da Sescretaria de Saúde do Acre.

Nota de pesar pelo falecimento de recém-nascido internado na Maternidade Bárbara Heliodora

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da direção da Maternidade Bárbara Heliodora, comunica, com profundo pesar, o falecimento do recém-nascido atendido na unidade (após ter apresentado sinais vitais, depois de declarado óbito), ocorrido às 23h15 de domingo, 26 de outubro, em decorrência de um quadro de choque séptico e sepse neonatal.

Neste momento de imensa dor, expressamos nossa solidariedade e respeito à mãe, ao pai e a todos os familiares, desejando que encontrem conforto e acolhimento diante dessa perda irreparável.

Todos os esforços possíveis foram realizados para garantir o melhor cuidado e suporte durante todo o período de internação. Reforçamos que, devido à prematuridade extrema do bebê, a transferência para outra unidade não chegou a ser cogitada pela equipe médica, diante do alto risco de agravamento do quadro.

O caso está sendo rigorosamente apurado, e a equipe responsável pelo atendimento inicial foi afastada para assegurar a lisura de todo o processo.

A Sesacre e a equipe da maternidade lamentam profundamente o desfecho e reafirmam seu compromisso de redobrar o olhar e seguir aprimorando, a cada dia, o cuidado e a atenção humanizada à vida.

Simone da Silva Prado

Diretora-geral da Maternidade Bárbara Heliodora

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon

Secretário de Estado de Saúde do Acre

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gladson Camelí (@gladsoncameli)

Relacionado

Comentários