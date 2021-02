O governo do Estado do Acre, através da Sesacre com participação do MP, médicos, procurador, imprensa e populares através do Facebook, anunciou que todos os municípios estão em bandeira vermelha e o Decreto sairá nas próximas horas, com mais restrições.

A possibilidade do ‘lockdown’ foi descartada, mas manterão a continuidade do fechamento de escolas com aulas presenciais. O fechamento também vale para igrejas, lojas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, comunicação, informática, áudio, vídeo e colchoarias, shopping, bares, restaurantes, distribuidoras, clubes esportivos e de lazer e similares.

As regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Purus e Juruá/Tarauacá entraram para a fase vermelha, segundo o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19. O governador Gladson Cameli disse em áudio, que não é tempo para disputa e politização e pede a participação da população no combate ao vírus.

Por enquanto, as academias continuarão abertas já que após aprovação de um Projeto de Lei (PL) na Câmara de Rio Branco as academias viraram serviços essenciais na capital. O Projeto de Lei que tornou academias como serviços essenciais vêm sendo questionada na justiça acreana, órgãos como MPF e MP alegam que a Lei é inconstitucional.

O decreto emergencial sobre o funcionamento de espaços em todo o Estado deve ser publicado nesta terça-feira entra em vigor no mesmo dia.

Segundo o secretário de saúde do Acre, Alysson Bestene, a antecipação do pronunciamento foi realizada por conta do aumento de casos, mortes e ocupação de leitos nos hospitais das regionais.

Em Brasiléia, foi anunciado que a capacidade de leito chegou no seu limite neste final de semana.



