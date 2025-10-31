Sebrae e Ufac realizam 6º Congresso Internacional de Pecuária Leiteira

Evento acontece em Rio Branco e conta com palestrantes de renome no setor

Realizado pelo Sebrae e Universidade Federal do Acre (Ufac), o VI Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental (VI CIPEL) acontece nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, em Rio Branco. A edição tem como tema “Desafios e oportunidades na pecuária leiteira rumo a um futuro resiliente”.

O evento tem o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do leite na região amazônica, por meio de capacitação técnica, promovendo aprendizado, construção de soluções, debates sobre a realidade local e diálogos entre especialistas, produtores e instituições.

A programação é extensa e reúne palestrantes internacionais, nacionais e locais. No sábado, dia 1º, os participantes terão um dia de campo com atividades práticas para conhecer sobre manejo de pastagens, reprodução e qualidade do leite.

O analista do Sebrae, Jailson Barbosa, que coordena o projeto voltado para a pecuária leiteira, ministra a palestra “Educação Financeira e Sucessão Familiar”, e destaca: “Muitos produtores reclamam que não faturam, então trazer a educação financeira para o agro é importante para que eles vejam para onde está indo esse dinheiro, para que despertem e entendam a importância de fazer esse controle”.

De acordo com Eduardo Mitke, professor da Ufac e consultor do Sebrae, a ideia do evento é capacitar e atualizar todos os envolvidos na cadeia produtiva do leite. “Nossas expectativas para mais uma edição do CIPEL são as melhores. Mais uma vez estamos trazendo temas relevantes para o setor, como novas tecnologias, controle biológico de carrapato, manejo de pastagem e outros. Tudo isso é importantíssimo não só para o produtor rural, mas também para técnicos e pesquisadores”.

O VI CIPEL conta com a parceira da Embrapa/AC, Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), Fórum Empresarial do Acre e Sistema Faeac/Senar/Sindicatos.

