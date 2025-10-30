Foragido preso debocha de policiais e afirma ter pago R$ 25 mil a advogado para ser solto

Modelo vai defender estado na etapa nacional, que leva o Acre ao Miss Universe Brasil 2026 no ano que vem

A rio-branquense Andressa Jamylle foi eleita a grande vencedora do Miss Universe Acre 2026, evento que ocorreu na noite desta quarta-feira, 29, na capital acreana. A miss Nicole Araújo (Epitaciolândia), ficou na vice-liderança. Já a miss Paula Silva (Feijó) garantiu a terceira colocação. Jordana Castro (miss Plácido de Castro) levou o Miss Popularidade e Maria Feitosa (miss Tarauacá), garantiu a faixa de Miss Simpatia.

Andressa é conhecida e respeitada no mundo miss, já que em 2025 ela foi foi coroada Miss Universe Acre 2025 de Rio Branco durante o Festival da Mandioca e já foi eleita Miss Belezas do Acre.

A nova titular do estado disputou com outras sete candidatas e sua coroação aconteceu no palco da Usina de Arte João Donato.

“Quero trazer essa força da mulher acreana para o Brasil”

Andressa Jamylle é natural de Rio Branco, tem 38 anos, é psicóloga e digital influencer.

Para Andressa, que é mãe solo de duas meninas, o Miss, é muito mais do que beleza — é sobre propósito, superação e representatividade. “Meu sonho vai além da passarela. Amo cuidar de vidas, e ser miss é representar mulheres reais, que transformam desafios em poder”, disse emocionada.

Em sua fala, representa uma mulher comprometida com o cuidado, o conhecimento e quer ser a voz de muitas mulheres. “Aqui não tem quem perdeu. Temos umas apoiando as outras e quero ser essa mensagem de que nós, mulheres, quando nos unimos, nos tornamos muito mais fortes. Tenho duas filhas, sou trabalhadora e como milhares de mães acreanas, carregamos resiliência. Tenho um comprometimento com as causas sociais, o próximo, a vida das pessoas. Vou levar o legado da mulher acreana para todo o Brasil”.

A apresentação da noite final foi do cerimonialista Erivelto Ximenes. No grupo de oito jurados, algumas presenças ilustres, o empresário e presidente da Superliga de Futebol NSL, Nedson Mendes; o secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago; a presidente do Deracre, Sula Ximenes, empresárias e especialistas em imagem.

