Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da 1ª Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura oficial do Campeonato Municipal de Futebol – 1ª Divisão 2025, reunindo atletas, dirigentes, torcedores e famílias no ginásio municipal.
A competição conta com 10 equipes da cidade, que irão disputar o título ao longo das próximas semanas. O campeonato já é considerado um dos mais tradicionais do município e tem como objetivo incentivar o esporte local, promover lazer e fortalecer o espírito de união entre os atletas.
O campeonato contará com premiação em dinheiro, incentivando ainda mais o desempenho das equipes:
Premiação
•1º lugar: R$ 15.000,00
•2º lugar: R$ 8.000,00
•3º lugar: R$ 4.000,00
•4º lugar: R$ 2.000,00
Ao todo, serão mais R$ 29 mil investidos em premiações, reafirmando o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte amador no município.
O vice-prefeito Reginaldo Martins destacou a importância da iniciativa.
“Estamos valorizando nossos atletas e incentivando a prática esportiva. O esporte transforma vidas e une nossa comunidade”, afirmou.
A Prefeitura reforça o convite para que a população prestigie os jogos e torça pelos times locais.
Sebrae e Ufac realizam 6º Congresso Internacional de Pecuária Leiteira
Evento acontece em Rio Branco e conta com palestrantes de renome no setor
Realizado pelo Sebrae e Universidade Federal do Acre (Ufac), o VI Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental (VI CIPEL) acontece nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, em Rio Branco. A edição tem como tema “Desafios e oportunidades na pecuária leiteira rumo a um futuro resiliente”.
O evento tem o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do leite na região amazônica, por meio de capacitação técnica, promovendo aprendizado, construção de soluções, debates sobre a realidade local e diálogos entre especialistas, produtores e instituições.
A programação é extensa e reúne palestrantes internacionais, nacionais e locais. No sábado, dia 1º, os participantes terão um dia de campo com atividades práticas para conhecer sobre manejo de pastagens, reprodução e qualidade do leite.
O analista do Sebrae, Jailson Barbosa, que coordena o projeto voltado para a pecuária leiteira, ministra a palestra “Educação Financeira e Sucessão Familiar”, e destaca: “Muitos produtores reclamam que não faturam, então trazer a educação financeira para o agro é importante para que eles vejam para onde está indo esse dinheiro, para que despertem e entendam a importância de fazer esse controle”.
De acordo com Eduardo Mitke, professor da Ufac e consultor do Sebrae, a ideia do evento é capacitar e atualizar todos os envolvidos na cadeia produtiva do leite. “Nossas expectativas para mais uma edição do CIPEL são as melhores. Mais uma vez estamos trazendo temas relevantes para o setor, como novas tecnologias, controle biológico de carrapato, manejo de pastagem e outros. Tudo isso é importantíssimo não só para o produtor rural, mas também para técnicos e pesquisadores”.
O VI CIPEL conta com a parceira da Embrapa/AC, Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), Fórum Empresarial do Acre e Sistema Faeac/Senar/Sindicatos.
Foragido preso debocha de policiais e afirma ter pago R$ 25 mil a advogado para ser solto
Força Tática prendeu foragido da Justiça em área conhecida pelo tráfico em Rio Branco
A Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar prendeu, na tarde desta quinta-feira (30), Paulo Sérgio da Costa Pereira, de 35 anos, foragido da Justiça por tráfico de drogas. A ação ocorreu por volta das 16h20, na Rua Sete de Setembro, no bairro Boa União, em Rio Branco.
De acordo com informações da guarnição, o local onde o suspeito foi encontrado é conhecido pela intensa movimentação ligada ao tráfico de entorpecentes. Após receberem denúncia sobre a presença do foragido, os policiais realizaram uma consulta criminal e confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra Paulo Sérgio.
Durante a abordagem, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe. Com ele, os militares encontraram R$ 185 em cédulas de diversos valores. Por representar risco de fuga, o suspeito foi algemado e conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permaneceu à disposição da Justiça.
Ainda segundo os policiais, o detido demonstrou comportamento debochado durante sua permanência na unidade, afirmando em voz alta:
“Eu já sabia desse mandado e paguei 25 mil pro meu advogado, que é pra ele molhar a mão do promotor pra me soltar.”
A declaração foi presenciada por toda a equipe responsável pela ocorrência. O caso foi registrado e será encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências legais.
Andressa Jamylle, de Rio Branco, é eleita a Miss Universe Acre 2026
Modelo vai defender estado na etapa nacional, que leva o Acre ao Miss Universe Brasil 2026 no ano que vem
A rio-branquense Andressa Jamylle foi eleita a grande vencedora do Miss Universe Acre 2026, evento que ocorreu na noite desta quarta-feira, 29, na capital acreana. A miss Nicole Araújo (Epitaciolândia), ficou na vice-liderança. Já a miss Paula Silva (Feijó) garantiu a terceira colocação. Jordana Castro (miss Plácido de Castro) levou o Miss Popularidade e Maria Feitosa (miss Tarauacá), garantiu a faixa de Miss Simpatia.
Andressa é conhecida e respeitada no mundo miss, já que em 2025 ela foi foi coroada Miss Universe Acre 2025 de Rio Branco durante o Festival da Mandioca e já foi eleita Miss Belezas do Acre.
A nova titular do estado disputou com outras sete candidatas e sua coroação aconteceu no palco da Usina de Arte João Donato.
“Quero trazer essa força da mulher acreana para o Brasil”
Andressa Jamylle é natural de Rio Branco, tem 38 anos, é psicóloga e digital influencer.
Para Andressa, que é mãe solo de duas meninas, o Miss, é muito mais do que beleza — é sobre propósito, superação e representatividade. “Meu sonho vai além da passarela. Amo cuidar de vidas, e ser miss é representar mulheres reais, que transformam desafios em poder”, disse emocionada.
Em sua fala, representa uma mulher comprometida com o cuidado, o conhecimento e quer ser a voz de muitas mulheres. “Aqui não tem quem perdeu. Temos umas apoiando as outras e quero ser essa mensagem de que nós, mulheres, quando nos unimos, nos tornamos muito mais fortes. Tenho duas filhas, sou trabalhadora e como milhares de mães acreanas, carregamos resiliência. Tenho um comprometimento com as causas sociais, o próximo, a vida das pessoas. Vou levar o legado da mulher acreana para todo o Brasil”.
A apresentação da noite final foi do cerimonialista Erivelto Ximenes. No grupo de oito jurados, algumas presenças ilustres, o empresário e presidente da Superliga de Futebol NSL, Nedson Mendes; o secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago; a presidente do Deracre, Sula Ximenes, empresárias e especialistas em imagem.
