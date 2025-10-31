Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da 1ª Divisão e incentiva o esporte no município

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura oficial do Campeonato Municipal de Futebol – 1ª Divisão 2025, reunindo atletas, dirigentes, torcedores e famílias no ginásio municipal.

A competição conta com 10 equipes da cidade, que irão disputar o título ao longo das próximas semanas. O campeonato já é considerado um dos mais tradicionais do município e tem como objetivo incentivar o esporte local, promover lazer e fortalecer o espírito de união entre os atletas.

O campeonato contará com premiação em dinheiro, incentivando ainda mais o desempenho das equipes:

Premiação

•1º lugar: R$ 15.000,00

•2º lugar: R$ 8.000,00

•3º lugar: R$ 4.000,00

•4º lugar: R$ 2.000,00

Ao todo, serão mais R$ 29 mil investidos em premiações, reafirmando o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte amador no município.

O vice-prefeito Reginaldo Martins destacou a importância da iniciativa.

“Estamos valorizando nossos atletas e incentivando a prática esportiva. O esporte transforma vidas e une nossa comunidade”, afirmou.

A Prefeitura reforça o convite para que a população prestigie os jogos e torça pelos times locais.

