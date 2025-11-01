Governo do Acre visita abrigos de migrantes nos municípios do Alto Acre para fortalecer ajuda humanitária

Uma equipe da Secretaria de Estado Assistência Social e de Direitos Humanos (SEASDH), que tem como titular a vice-governadora Mailza Assis, iniciou visitas aos municípios do Alto Acre, para avaliar a situação do acolhimento de migrantes e oferecer apoio às equipes municipais que atuam na linha de frente do atendimento humanitário.

A agenda começou na Casa de Passagem Otonoel de Souza Oliveira, em Assis Brasil, município que faz fronteira com o Peru, onde foi identificado um aumento no fluxo de migrantes. Durante a visita, a equipe da pasta realizou o levantamento das necessidades de insumos, infraestrutura e à situação dos repasses de cofinanciamento federal, essenciais para a manutenção dos serviços de acolhimento.

Diariamente, migrantes, a maioria venezuelanos e colombianos, acessam o Brasil por Assis Brasil, que faz fronteira com o Peru, sendo que grande parte está em situação de vulnerabilidade. Primeiro, eles passam pela Alfândega, são cadastrados, dão entrada na documentação e são encaminhados a Casa de Passagem do município, atualmente com 60 pessoas entre adultos e crianças. Lá são acolhidas, recebem alimentação e apoio. Todos os dias são servidos em média, 180 refeições.

A Agência da ONU para as Migrações (OIM) é parceira e ajuda oferecendo condições dignas em cômodos separados, eletrodomésticos e serviços de lavanderia.

As visitas seguirão pelos demais municípios da regional, Brasiléia e Epitaciolândia (ambos divisam com a Bolívia) e Xapuri, até a capital Rio Branco, para fortalecer a rede de proteção social e garantir que as ações de acolhimento humanitário ocorram de forma articulada e contínua.

A ação envolve o governo Federal, o estado, os municípios, Polícia Federal, organizações internacionais e organizações da sociedade civil.

“A ação integrada busca fortalecer o acolhimento de migrantes e refugiados em parcerias com as secretarias de assistência social municipal, o que demonstra uma das marcas da gestão que tem no cuidado humanitário das pessoas uma prioridade”, destacou a diretora de Direitos Humanos da SEASDH, Joelma Pontes.

