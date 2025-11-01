Flash
Governo do Acre visita abrigos de migrantes nos municípios do Alto Acre para fortalecer ajuda humanitária
Uma equipe da Secretaria de Estado Assistência Social e de Direitos Humanos (SEASDH), que tem como titular a vice-governadora Mailza Assis, iniciou visitas aos municípios do Alto Acre, para avaliar a situação do acolhimento de migrantes e oferecer apoio às equipes municipais que atuam na linha de frente do atendimento humanitário.
A agenda começou na Casa de Passagem Otonoel de Souza Oliveira, em Assis Brasil, município que faz fronteira com o Peru, onde foi identificado um aumento no fluxo de migrantes. Durante a visita, a equipe da pasta realizou o levantamento das necessidades de insumos, infraestrutura e à situação dos repasses de cofinanciamento federal, essenciais para a manutenção dos serviços de acolhimento.
Diariamente, migrantes, a maioria venezuelanos e colombianos, acessam o Brasil por Assis Brasil, que faz fronteira com o Peru, sendo que grande parte está em situação de vulnerabilidade. Primeiro, eles passam pela Alfândega, são cadastrados, dão entrada na documentação e são encaminhados a Casa de Passagem do município, atualmente com 60 pessoas entre adultos e crianças. Lá são acolhidas, recebem alimentação e apoio. Todos os dias são servidos em média, 180 refeições.
A Agência da ONU para as Migrações (OIM) é parceira e ajuda oferecendo condições dignas em cômodos separados, eletrodomésticos e serviços de lavanderia.
As visitas seguirão pelos demais municípios da regional, Brasiléia e Epitaciolândia (ambos divisam com a Bolívia) e Xapuri, até a capital Rio Branco, para fortalecer a rede de proteção social e garantir que as ações de acolhimento humanitário ocorram de forma articulada e contínua.
A ação envolve o governo Federal, o estado, os municípios, Polícia Federal, organizações internacionais e organizações da sociedade civil.
“A ação integrada busca fortalecer o acolhimento de migrantes e refugiados em parcerias com as secretarias de assistência social municipal, o que demonstra uma das marcas da gestão que tem no cuidado humanitário das pessoas uma prioridade”, destacou a diretora de Direitos Humanos da SEASDH, Joelma Pontes.
Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da 1ª Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura oficial do Campeonato Municipal de Futebol – 1ª Divisão 2025, reunindo atletas, dirigentes, torcedores e famílias no ginásio municipal.
A competição conta com 10 equipes da cidade, que irão disputar o título ao longo das próximas semanas. O campeonato já é considerado um dos mais tradicionais do município e tem como objetivo incentivar o esporte local, promover lazer e fortalecer o espírito de união entre os atletas.
O campeonato contará com premiação em dinheiro, incentivando ainda mais o desempenho das equipes:
Premiação
•1º lugar: R$ 15.000,00
•2º lugar: R$ 8.000,00
•3º lugar: R$ 4.000,00
•4º lugar: R$ 2.000,00
Ao todo, serão mais R$ 29 mil investidos em premiações, reafirmando o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte amador no município.
O vice-prefeito Reginaldo Martins destacou a importância da iniciativa.
“Estamos valorizando nossos atletas e incentivando a prática esportiva. O esporte transforma vidas e une nossa comunidade”, afirmou.
A Prefeitura reforça o convite para que a população prestigie os jogos e torça pelos times locais.
Sebrae e Ufac realizam 6º Congresso Internacional de Pecuária Leiteira
Evento acontece em Rio Branco e conta com palestrantes de renome no setor
Realizado pelo Sebrae e Universidade Federal do Acre (Ufac), o VI Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental (VI CIPEL) acontece nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, em Rio Branco. A edição tem como tema “Desafios e oportunidades na pecuária leiteira rumo a um futuro resiliente”.
O evento tem o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do leite na região amazônica, por meio de capacitação técnica, promovendo aprendizado, construção de soluções, debates sobre a realidade local e diálogos entre especialistas, produtores e instituições.
A programação é extensa e reúne palestrantes internacionais, nacionais e locais. No sábado, dia 1º, os participantes terão um dia de campo com atividades práticas para conhecer sobre manejo de pastagens, reprodução e qualidade do leite.
O analista do Sebrae, Jailson Barbosa, que coordena o projeto voltado para a pecuária leiteira, ministra a palestra “Educação Financeira e Sucessão Familiar”, e destaca: “Muitos produtores reclamam que não faturam, então trazer a educação financeira para o agro é importante para que eles vejam para onde está indo esse dinheiro, para que despertem e entendam a importância de fazer esse controle”.
De acordo com Eduardo Mitke, professor da Ufac e consultor do Sebrae, a ideia do evento é capacitar e atualizar todos os envolvidos na cadeia produtiva do leite. “Nossas expectativas para mais uma edição do CIPEL são as melhores. Mais uma vez estamos trazendo temas relevantes para o setor, como novas tecnologias, controle biológico de carrapato, manejo de pastagem e outros. Tudo isso é importantíssimo não só para o produtor rural, mas também para técnicos e pesquisadores”.
O VI CIPEL conta com a parceira da Embrapa/AC, Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), Fórum Empresarial do Acre e Sistema Faeac/Senar/Sindicatos.
Foragido preso debocha de policiais e afirma ter pago R$ 25 mil a advogado para ser solto
Força Tática prendeu foragido da Justiça em área conhecida pelo tráfico em Rio Branco
A Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar prendeu, na tarde desta quinta-feira (30), Paulo Sérgio da Costa Pereira, de 35 anos, foragido da Justiça por tráfico de drogas. A ação ocorreu por volta das 16h20, na Rua Sete de Setembro, no bairro Boa União, em Rio Branco.
De acordo com informações da guarnição, o local onde o suspeito foi encontrado é conhecido pela intensa movimentação ligada ao tráfico de entorpecentes. Após receberem denúncia sobre a presença do foragido, os policiais realizaram uma consulta criminal e confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra Paulo Sérgio.
Durante a abordagem, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe. Com ele, os militares encontraram R$ 185 em cédulas de diversos valores. Por representar risco de fuga, o suspeito foi algemado e conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permaneceu à disposição da Justiça.
Ainda segundo os policiais, o detido demonstrou comportamento debochado durante sua permanência na unidade, afirmando em voz alta:
“Eu já sabia desse mandado e paguei 25 mil pro meu advogado, que é pra ele molhar a mão do promotor pra me soltar.”
A declaração foi presenciada por toda a equipe responsável pela ocorrência. O caso foi registrado e será encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências legais.
