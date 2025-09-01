Safra de banana e melancia movimenta Ceasa em Rio Branco

A safra de banana-comprida e melancia tem movimentado a Central de Abastecimento em Rio Branco (Ceasa) neste 01 de setembro, segundo o gerente operacional do entreposto, Aesso Felipe. O repórter, David Medeiros, esteve na manhã desta segunda-feira (01).

O gerente explicou que a entre safra da banana ocorre geralmente entre agosto e novembro, período em que as chuvas voltam e a produção começa a se recuperar. “A quantidade de banana que hoje você vê na Ceasa se deve, principalmente, à redução das exportações para estados como Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. Rondônia começou a plantar mais banana, o que diminuiu a demanda pelas bananas do Acre”, afirmou.

Segundo Felipe, a maior oferta local também se deve ao aumento do plantio de banana em Rio Branco. Ele ressalta, porém, que essa situação é temporária.“Até o final de setembro ou começo de outubro, entramos na entressafra novamente e a quantidade de banana vai diminuir”, explicou.

Além da banana, a safra de melancia também tem contribuído para o movimento no entreposto, atraindo compradores e abastecendo o mercado local. Os preços variam de 5,00 a 20,00 reais.

