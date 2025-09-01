Luiz Antônio Jerônimo é convocado para Seleção Brasileira Infanto Juvenil

O acreano Luiz Antônio Jerônimo (Dr. Juscelino Santos, FisioCore e Be Strong) foi convocado e será um dos atletas da Seleção Brasileira Infanto Juvenil de Natação na disputa do Pan Pacífico, competição programada entre os dias 10 e 16 de novembro em Cochabamba, na Bolívia.

“O Luiz segue fazendo história na natação acreana. Em 2024, o Luiz bateu o recorde brasileiro e, agora, é convocado para Seleção Brasileira. Isso é motivo de muito orgulho e mostra o trabalho realizado”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Três provas

Luiz Antônio Jerônimo vai disputar as provas dos 100 e 200 peito e os 200 metros medley. O atleta também pode ser escolhido para nadar os revezamentos.

“Venho trabalhando forte e estava bem ansioso por essa convocação depois da competição em Fortaleza. É seguir com os treinos e chegar em grande forma no Pan Pacífico”, declarou o nadador acreano.

