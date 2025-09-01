Cotidiano
Acreanos ganham 7 medalhas em torneio internacional de tênis de mesa
Os acreanos Guaracy Duarte e Emanuel Queiróz foram destaques em torneio internacional de tênis de mesa realizado no Paraná, garantindo juntos sete medalhas.
Guaracy Duarte conquistou quatro medalhas, sendo três de ouro nas categorias masculino livre, dupla e master dupla, além de um bronze no masculino master individual. Já Emanuel Queiróz assegurou três ouros, no masculino master individual, livre dupla e master dupla.
A competição foi promovida pela Associação Nacional Olímpica dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (Anostc) e reuniu 25 delegações brasileiras, além de representantes da Argentina, Uruguai e Paraguai.
Mais de 2 mil atletas participaram do evento, distribuídos em 24 modalidades esportivas, incluindo o tênis de mesa.
Com informações do GE-AC
Safra de banana e melancia movimenta Ceasa em Rio Branco
A safra de banana-comprida e melancia tem movimentado a Central de Abastecimento em Rio Branco (Ceasa) neste 01 de setembro, segundo o gerente operacional do entreposto, Aesso Felipe. O repórter, David Medeiros, esteve na manhã desta segunda-feira (01).
O gerente explicou que a entre safra da banana ocorre geralmente entre agosto e novembro, período em que as chuvas voltam e a produção começa a se recuperar. “A quantidade de banana que hoje você vê na Ceasa se deve, principalmente, à redução das exportações para estados como Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. Rondônia começou a plantar mais banana, o que diminuiu a demanda pelas bananas do Acre”, afirmou.
Segundo Felipe, a maior oferta local também se deve ao aumento do plantio de banana em Rio Branco. Ele ressalta, porém, que essa situação é temporária.“Até o final de setembro ou começo de outubro, entramos na entressafra novamente e a quantidade de banana vai diminuir”, explicou.
Além da banana, a safra de melancia também tem contribuído para o movimento no entreposto, atraindo compradores e abastecendo o mercado local. Os preços variam de 5,00 a 20,00 reais.
Luiz Antônio Jerônimo é convocado para Seleção Brasileira Infanto Juvenil
O acreano Luiz Antônio Jerônimo (Dr. Juscelino Santos, FisioCore e Be Strong) foi convocado e será um dos atletas da Seleção Brasileira Infanto Juvenil de Natação na disputa do Pan Pacífico, competição programada entre os dias 10 e 16 de novembro em Cochabamba, na Bolívia.
“O Luiz segue fazendo história na natação acreana. Em 2024, o Luiz bateu o recorde brasileiro e, agora, é convocado para Seleção Brasileira. Isso é motivo de muito orgulho e mostra o trabalho realizado”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.
Três provas
Luiz Antônio Jerônimo vai disputar as provas dos 100 e 200 peito e os 200 metros medley. O atleta também pode ser escolhido para nadar os revezamentos.
“Venho trabalhando forte e estava bem ansioso por essa convocação depois da competição em Fortaleza. É seguir com os treinos e chegar em grande forma no Pan Pacífico”, declarou o nadador acreano.
Craques do Futuro vence o PSG no Campeonato Estadual Sub-16
A equipe das Craques do Futuro venceu o PSG por 1 a 0 neste domingo, 31, no CT do Cupuaçu, na partida de abertura do Grupo A do Campeonato Estadual Feminino Sub-16. Em uma chave com três equipes, o triunfo deixa o time das Craques do Futuro próximo da semifinal.
Próximo rodada
A próxima rodada do Estadual Sub-16 será realizada no fim de semana. No sábado, 6, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu, o Preventório enfrenta o Grêmio Xapuriense e o Vasco joga contra o Real Sociedade.
No domingo, 7, a partir das 16 horas, no CT do Cupuaçu, a Assermurb duela contra o PSG.
