Acreanos ganham 7 medalhas em torneio internacional de tênis de mesa

Os acreanos Guaracy Duarte e Emanuel Queiróz foram destaques em torneio internacional de tênis de mesa realizado no Paraná, garantindo juntos sete medalhas.

Guaracy Duarte conquistou quatro medalhas, sendo três de ouro nas categorias masculino livre, dupla e master dupla, além de um bronze no masculino master individual. Já Emanuel Queiróz assegurou três ouros, no masculino master individual, livre dupla e master dupla.

A competição foi promovida pela Associação Nacional Olímpica dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (Anostc) e reuniu 25 delegações brasileiras, além de representantes da Argentina, Uruguai e Paraguai.

Mais de 2 mil atletas participaram do evento, distribuídos em 24 modalidades esportivas, incluindo o tênis de mesa.

