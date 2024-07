Rotatória é inaugurada em Cruzeiro do Sul após articulação do MPAC

Foi inaugurada na última sexta-feira (05), em Cruzeiro do Sul, uma rotatória em frente à sede do 61º Batalhão de Infantaria e Selva (BIS), no entroncamento das Avenidas Copacabana e 25 de Agosto. A obra foi entregue após a instauração de um procedimento e articulação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Juruá, que buscou resolver os problemas de acidentes de trânsito e alagamentos devido à ausência de escoamento das águas pluviais no local.

No procedimento, foi destacada a quantidade de acidentes na região, que registrou 45 sinistros de trânsito entre 2019 e 2023, segundo dados do Detran. O promotor de Justiça responsável à época, Iverson Bueno, que assinou o documento e acompanhou as diligências e reuniões, apontou como maiores desafios da obra o deslocamento da rede elétrica com postes e novos transformadores, tarefa realizada pela Energisa, e o escoamento das águas pluviais.

Para a solução do problema, foram requisitadas informações e realizadas reuniões com o setor de obras da Prefeitura Municipal, Detran, Energisa e comando do 61º BIS do Exército Brasileiro. Todos demonstraram interesse na construção da rotatória para melhorar o fluxo do trânsito na região e na canalização das águas pluviais, um problema crônico do entroncamento.

Com o projeto elaborado pela equipe de engenharia do Detran e após reuniões e articulações, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul firmou convênio com o Estado do Acre para a execução da obra. O promotor de Justiça Iverson Bueno exaltou a melhoria no urbanismo e trânsito do município com o esforço conjunto das instituições para a entrega da rotatória.

“Essa obra representa não apenas uma melhoria no urbanismo no seu aspecto estético da cidade de Cruzeiro do Sul, mas principalmente a segurança viária dos pedestres e condutores de veículos automotores, pois além do fluxo intenso, era um dos entroncamentos mais perigosos, com elevado número de sinistros”, afirmou o promotor.

Foto: Secom/Governo do Acre

Fonte: Ministério Publico – AC