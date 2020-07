Evandro Cordeiro

Ao lado do prefeito Zum, o vice-governador Major Rocha realizou agendas durante toda esta quarta-feira, 29, em Assis Brasil.

Durante a solenidade que iniciou a agenda do dia, Rocha foi homenageado pelo prefeito Antonio Barbosa (Zum) e todo seu secretariado por ter enviado a maior quantidade de recursos para o município quando ainda era deputado federal. Durante o período de 2015 à 2018, Rocha foi o parlamentar que mais destinou recursos ao Acre.

Ao todo, foram destinados pelo gabinete de Rocha um total de R$ 5.221.935,00 distribuídos entre obras e recursos para a saúde.

De acordo com o prefeito Antonio Barbosa, o valor representou um quarto do orçamento total do município no período.

Entre as obras a serem construídas com recursos das emendas parlamentares está a praça localizada na entrada da cidade. A obra conta com duas emendas cujos valores somam R$ 1.614.000,00 e surgiu de uma ideia de Rocha.

“Quando ia a Assis Brasil percebia que os turistas não entravam na cidade. Com a praça, serão construídos quiosques que ofertarão da alimentação ao artesanato. Com isso teremos geração de emprego e renda, além de ofertar para os turistas um ponto de descanso e entretenimento do lado brasileiro da fronteira internacional”, afirmou em discurso o vice-governador.

Para o prefeito, o ato se trata de um agradecimento à parceria e deve se estender para os demais parlamentares que ajudaram o município. “Agradecemos todo empenho do atual vice-governador Major Rocha. A sua parceria com o município de Rodrigues Alves foi e está sendo muito importante para nossa população. Desejamos agradecer também os demais parlamentares pela força e trabalho desenvolvidos, iremos fazer um outdoors em reconhecimento”, prometeu Zum durante o evento.