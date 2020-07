Por

O salário de R$ 8 mil mensais oferecido pela prefeitura de Xapuri para as três vagas de médico clínico geral, disponibilizadas por meio de edital de processo seletivo simplificado, aberto no dia 17 deste mês, não despertou o interesse de um candidato sequer até o encerramento das inscrições.

Mesmo com uma prorrogação de 72 horas, para os cargos que não atraíram candidatos, não surgiram interessados na disputa do certame. Em razão disso, a prefeitura mudou de estratégia e deverá lançar em breve um novo edital trazendo mudanças consideráveis no teor do documento.

O ac24horas levantou a informação de que um novo projeto de lei será encaminhado à câmara municipal, nos próximos dias, para que seja autorizado o aumento do valor do salário previsto no edital do processo, dos iniciais R$ 8 mil para R$ 10 mil, além de reduzir a carga horária de 40 horas para 30 horas semanais.

Os novos profissionais que a prefeitura quer contratar terão pela frente a missão de promover o funcionamento de duas unidades de saúde em comunidades rurais de Xapuri, além de fortalecer, nos fins de semana, a equipe da unidade de referência no combate à pandemia do novo coronavírus.

Com o mesmo objetivo, o município convocou recentemente seis profissionais das áreas de enfermagem e de técnica em enfermagem, concursados em 2018, e selecionou pessoal de apoio, como agentes de portaria e auxiliar de serviços gerais, por meio do processo que resultou deserto para médicos.

O funcionamento de duas unidades de saúde na zona rural de Xapuri, uma localizada no Assentamento Tupá e outra na colocação Fazendinha, no seringal Cachoeira, poderá ser a solução para reduzir a demanda que hoje recai apenas sobre a unidade de referência Dr. Félix Bestene Neto.

