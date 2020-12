Os moradores dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, principalmente que se localizam nas margens do Rio Acre, já estão mais tranquilos desde as primeiras horas da tarde desta quarta-feira, dia 30, vésperas de fim de ano.

O rio iniciou sua vazando após chegar no nível de 9,10cm. A cota de alerta é de 9,80cm. Como foi noticiado no início da semana, a pequena cidade de Assis Brasil recebeu um grande volume de água no fim de semana passado, cerca de 65 milímetros, ao ponto de alagar ruas por não ter um sistema de escoamento adequado.

O rio Acre subiu ao nível de 9.70cm e enquanto isso, em Brasiléia e Epitaciolândia, caiu apenas 20 milímetros. A vazante fez com que subisse próximo a cota de alerta, deixando muito gente em alerta, principalmente na parte baixa das duas cidades.

O rio Acre hoje em Assis Brasil já se encontra no nível verde, marcando 4,25cm. O final de ano entre quinta e sexta-feira tem previsão chuva para o Acre, com mínima de 24 e máxima de 32 graus nesses dois dias.

