Relatórios da PCAC revelam panorama da violência doméstica no Acre entre 2015 e 2025

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Coordenação de Estatística e Análises de Dados do Departamento de Inteligência, divulgou nesta quarta-feira, 17, os dados sobre violência doméstica referente ao período de janeiro a julho de 2025. O estudo compara os índices com o mesmo período do ano anterior e apresenta um panorama histórico dos últimos dez anos.

De acordo com os dados, os feminicídios mantiveram estabilidade em relação a 2024, com cinco ocorrências registradas em cada ano no período analisado. Entretanto, observa-se uma tendência de queda nos números desde 2022, quando foram registrados nove casos, chegando a oito em 2024. Em 2016 e 2018, o Acre registrou o pico da série histórica, com 14 casos cada.

No recorte de 2025, os feminicídios foram distribuídos entre os municípios de Mâncio Lima, Rio Branco, Capixaba, Senador Guiomard e Tarauacá.

Já os boletins de ocorrência de lesão corporal apresentaram aumento de 1,8% no comparativo com 2024: foram 838 casos em 2025 contra 823 no ano anterior. Por outro lado, os registros de vias de fato (agressões físicas que não resultam em lesão corporal) caíram de 235 para 184 no mesmo período, representando uma redução de 21,7%.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou o compromisso da instituição em enfrentar a violência de gênero e ressaltou a importância da análise estatística para a formulação de políticas públicas.

“Os números mostram que estamos conseguindo reduzir gradativamente os casos de feminicídio, fruto do fortalecimento das ações de prevenção, investigação e acolhimento das vítimas. Mas ainda há muito trabalho pela frente.”, afirmou.

Os dados completos do relatório estão disponíveis no portal oficial da Polícia Civil do Acre (pc.ac.gov.br), que disponibiliza atualizações mensais sobre os indicadores de violência doméstica em todo o estado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários