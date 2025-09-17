fbpx
Relatórios da PCAC revelam panorama da violência doméstica no Acre entre 2015 e 2025

Publicado

4 minutos atrás

em

O gráfico mostra a evolução anual do número de feminicídios no Acre entre 2015 e 2025. O ano de 2016 e 2018 registraram os maiores índices (14 casos), enquanto os dados parciais de 2025 indicam 5 ocorrências até o momento, com taxa de 0,60 por 100 mil habitantes.

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Coordenação de Estatística e Análises de Dados do Departamento de Inteligência, divulgou nesta quarta-feira, 17, os dados sobre violência doméstica referente ao período de janeiro a julho de 2025. O estudo compara os índices com o mesmo período do ano anterior e apresenta um panorama histórico dos últimos dez anos.

De acordo com os dados, os feminicídios mantiveram estabilidade em relação a 2024, com cinco ocorrências registradas em cada ano no período analisado. Entretanto, observa-se uma tendência de queda nos números desde 2022, quando foram registrados nove casos, chegando a oito em 2024. Em 2016 e 2018, o Acre registrou o pico da série histórica, com 14 casos cada.

No recorte de 2025, os feminicídios foram distribuídos entre os municípios de Mâncio Lima, Rio Branco, Capixaba, Senador Guiomard e Tarauacá.

Comparativo do número de feminicídios registrados entre julho de 2024 e julho de 2025 no Acre. Os dados mostram variação entre os dois períodos, com destaque para a redução de 50% em janeiro de 2025 em relação a janeiro de 2024.

Já os boletins de ocorrência de lesão corporal apresentaram aumento de 1,8% no comparativo com 2024: foram 838 casos em 2025 contra 823 no ano anterior. Por outro lado, os registros de vias de fato (agressões físicas que não resultam em lesão corporal) caíram de 235 para 184 no mesmo período, representando uma redução de 21,7%.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou o compromisso da instituição em enfrentar a violência de gênero e ressaltou a importância da análise estatística para a formulação de políticas públicas.

O gráfico apresenta o comparativo dos boletins de ocorrência de lesão corporal entre julho de 2024 e julho de 2025.

“Os números mostram que estamos conseguindo reduzir gradativamente os casos de feminicídio, fruto do fortalecimento das ações de prevenção, investigação e acolhimento das vítimas. Mas ainda há muito trabalho pela frente.”, afirmou.

Os dados completos do relatório estão disponíveis no portal oficial da Polícia Civil do Acre (pc.ac.gov.br), que disponibiliza atualizações mensais sobre os indicadores de violência doméstica em todo o estado.

Geral

Polícia Civil realiza atendimento para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional para pescadores em Sena Madureira

Publicado

7 minutos atrás

em

17 de setembro de 2025

Por

Mutirão oferece 200 atendimentos por dia, entre 17 e 19 de setembro, na colônia de pescadores. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo, realiza entre os dias 17, 18 e 19 de setembro um mutirão de atendimento voltado aos pescadores de Sena Madureira. A ação acontece na colônia de pescadores do município, com a oferta de 200 atendimentos diários para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

O objetivo é garantir a regularização documental necessária para que os trabalhadores da pesca tenham acesso ao seguro-defeso, benefício assegurado pelo Decreto nº 12.527/2025. O auxílio é fundamental para a categoria durante o período em que a atividade pesqueira fica suspensa para a preservação dos ecossistemas.

A mobilização foi viabilizada com apoio do deputado federal Coronel Ulysses, que colaborou para a estruturação da ação e para garantir que os pescadores fossem contemplados com o serviço.

De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, a iniciativa representa um avanço importante para assegurar direitos básicos à categoria.

“Nosso compromisso é levar o serviço de identificação para onde a população mais precisa. Com essa ação em Sena Madureira, garantimos que centenas de pescadores tenham acesso ao documento atualizado e, consequentemente, a benefícios que são fundamentais para a subsistência de suas famílias”, destacou.

A expectativa é de que cerca de 600 pescadores sejam atendidos ao longo dos três dias de trabalho, reforçando o compromisso da Polícia Civil em promover cidadania e assegurar os direitos da população acreana.

 

Fonte: PCAC

Geral

Temporal em Tarauacá causa prejuízos e mata animais em fazenda às margens da BR-364

Publicado

2 horas atrás

em

17 de setembro de 2025

Por

Árvore caiu durante ventania e atingiu rebanho; autoridades acompanham levantamento dos danos.

Um forte temporal atingiu o município de Tarauacá, no interior do Acre, na noite de terça-feira (16), provocando diversos prejuízos, sobretudo na zona rural.

Entre os incidentes registrados, o mais grave ocorreu em uma fazenda localizada às margens da BR-364, a cerca de 25 quilômetros da cidade. Uma árvore caiu durante a ventania e atingiu vários bois que estavam abrigados debaixo dela, provocando a morte dos animais.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a gravidade da ocorrência e o impacto econômico para os produtores rurais. Até o momento, não há informações oficiais sobre a quantidade exata de animais mortos nem sobre o tamanho do prejuízo financeiro do proprietário.

Apesar da força da chuva e dos ventos, não foram registradas vítimas humanas. As autoridades locais acompanham a situação e realizam o levantamento dos danos causados pelo temporal.

Um vídeo que circula na internet mostra uma tragédia que atingiu uma fazenda na região, na qual vários animais aparecem mortos após o temporal.

Segundo informações, uma árvore caiu durante a ventania a atingiu o gado, que repousava sob ela. Nas imagens é possível ter dimensão do incidente.

Ainda não há informações a respeito dos prejuízos causados pela morte dos animais.

Geral

Rio Branco recebe o Aconcarf Itinerante para debater Reforma Tributária

Publicado

5 horas atrás

em

17 de setembro de 2025

Por

Rio Branco recebe o Aconcarf Itinerante para debater Reforma Tributária

A capital acreana será sede, na próxima segunda-feira, dia 22 de setembro, de uma das etapas do Aconcarf Itinerante, evento promovido pela Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes (ACONCARF). A iniciativa pretende ampliar o debate sobre as principais questões tributárias do país e, nesta edição, coloca a Reforma Tributária — já aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Governo Federal — no centro da discussão.

O encontro é aberto a advogados, contadores, empresários, administradores, estudantes e ao público em geral, que terão a oportunidade de acompanhar cinco palestras ministradas por especialistas locais e nacionais. A programação começa às 17h, no auditório da Fecomércio, localizado na avenida Getúlio Vargas, 2.473, bairro Bosque.

A advogada tributarista Sheila de Paula organiza o evento em Rio Branco. Foto: divulgação

Além da ACONCARF, a realização conta com a parceria da Associação Acreana de Advogados (ASAD) e da Associação Mulheres no Tributário, o que reforça o caráter plural e técnico da iniciativa.

Para a advogada tributarista Sheila de Paula, uma das organizadoras do evento em Rio Branco, o Aconcarf Itinerante é uma oportunidade única para aproximar a população de um tema que impacta diretamente o dia a dia de todos. “A Reforma Tributária não é apenas uma pauta de especialistas ou de grandes empresas. Ela mexe com a vida do cidadão comum, com o preço dos produtos e até com a geração de empregos. Nosso objetivo é trazer informação qualificada de forma acessível, para que todos possam entender e participar desse processo de transformação do sistema tributário brasileiro”, destacou.

O Aconcarf Itinerante busca justamente esse diálogo: aproximar a discussão acadêmica e institucional da realidade dos contribuintes, incentivando a construção coletiva de soluções para o desenvolvimento econômico do país.

