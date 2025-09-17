Polícia Civil realiza atendimento para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional para pescadores em Sena Madureira

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo, realiza entre os dias 17, 18 e 19 de setembro um mutirão de atendimento voltado aos pescadores de Sena Madureira. A ação acontece na colônia de pescadores do município, com a oferta de 200 atendimentos diários para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

O objetivo é garantir a regularização documental necessária para que os trabalhadores da pesca tenham acesso ao seguro-defeso, benefício assegurado pelo Decreto nº 12.527/2025. O auxílio é fundamental para a categoria durante o período em que a atividade pesqueira fica suspensa para a preservação dos ecossistemas.

A mobilização foi viabilizada com apoio do deputado federal Coronel Ulysses, que colaborou para a estruturação da ação e para garantir que os pescadores fossem contemplados com o serviço.

De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, a iniciativa representa um avanço importante para assegurar direitos básicos à categoria.

“Nosso compromisso é levar o serviço de identificação para onde a população mais precisa. Com essa ação em Sena Madureira, garantimos que centenas de pescadores tenham acesso ao documento atualizado e, consequentemente, a benefícios que são fundamentais para a subsistência de suas famílias”, destacou.

A expectativa é de que cerca de 600 pescadores sejam atendidos ao longo dos três dias de trabalho, reforçando o compromisso da Polícia Civil em promover cidadania e assegurar os direitos da população acreana.

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários