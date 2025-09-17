Geral
Polícia Civil realiza atendimento para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional para pescadores em Sena Madureira
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo, realiza entre os dias 17, 18 e 19 de setembro um mutirão de atendimento voltado aos pescadores de Sena Madureira. A ação acontece na colônia de pescadores do município, com a oferta de 200 atendimentos diários para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).
O objetivo é garantir a regularização documental necessária para que os trabalhadores da pesca tenham acesso ao seguro-defeso, benefício assegurado pelo Decreto nº 12.527/2025. O auxílio é fundamental para a categoria durante o período em que a atividade pesqueira fica suspensa para a preservação dos ecossistemas.
A mobilização foi viabilizada com apoio do deputado federal Coronel Ulysses, que colaborou para a estruturação da ação e para garantir que os pescadores fossem contemplados com o serviço.
De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, a iniciativa representa um avanço importante para assegurar direitos básicos à categoria.
“Nosso compromisso é levar o serviço de identificação para onde a população mais precisa. Com essa ação em Sena Madureira, garantimos que centenas de pescadores tenham acesso ao documento atualizado e, consequentemente, a benefícios que são fundamentais para a subsistência de suas famílias”, destacou.
A expectativa é de que cerca de 600 pescadores sejam atendidos ao longo dos três dias de trabalho, reforçando o compromisso da Polícia Civil em promover cidadania e assegurar os direitos da população acreana.
Fonte: PCAC
Relatórios da PCAC revelam panorama da violência doméstica no Acre entre 2015 e 2025
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Coordenação de Estatística e Análises de Dados do Departamento de Inteligência, divulgou nesta quarta-feira, 17, os dados sobre violência doméstica referente ao período de janeiro a julho de 2025. O estudo compara os índices com o mesmo período do ano anterior e apresenta um panorama histórico dos últimos dez anos.
De acordo com os dados, os feminicídios mantiveram estabilidade em relação a 2024, com cinco ocorrências registradas em cada ano no período analisado. Entretanto, observa-se uma tendência de queda nos números desde 2022, quando foram registrados nove casos, chegando a oito em 2024. Em 2016 e 2018, o Acre registrou o pico da série histórica, com 14 casos cada.
No recorte de 2025, os feminicídios foram distribuídos entre os municípios de Mâncio Lima, Rio Branco, Capixaba, Senador Guiomard e Tarauacá.
Já os boletins de ocorrência de lesão corporal apresentaram aumento de 1,8% no comparativo com 2024: foram 838 casos em 2025 contra 823 no ano anterior. Por outro lado, os registros de vias de fato (agressões físicas que não resultam em lesão corporal) caíram de 235 para 184 no mesmo período, representando uma redução de 21,7%.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou o compromisso da instituição em enfrentar a violência de gênero e ressaltou a importância da análise estatística para a formulação de políticas públicas.
“Os números mostram que estamos conseguindo reduzir gradativamente os casos de feminicídio, fruto do fortalecimento das ações de prevenção, investigação e acolhimento das vítimas. Mas ainda há muito trabalho pela frente.”, afirmou.
Os dados completos do relatório estão disponíveis no portal oficial da Polícia Civil do Acre (pc.ac.gov.br), que disponibiliza atualizações mensais sobre os indicadores de violência doméstica em todo o estado.
Temporal em Tarauacá causa prejuízos e mata animais em fazenda às margens da BR-364
Árvore caiu durante ventania e atingiu rebanho; autoridades acompanham levantamento dos danos.
Um forte temporal atingiu o município de Tarauacá, no interior do Acre, na noite de terça-feira (16), provocando diversos prejuízos, sobretudo na zona rural.
Entre os incidentes registrados, o mais grave ocorreu em uma fazenda localizada às margens da BR-364, a cerca de 25 quilômetros da cidade. Uma árvore caiu durante a ventania e atingiu vários bois que estavam abrigados debaixo dela, provocando a morte dos animais.
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a gravidade da ocorrência e o impacto econômico para os produtores rurais. Até o momento, não há informações oficiais sobre a quantidade exata de animais mortos nem sobre o tamanho do prejuízo financeiro do proprietário.
Apesar da força da chuva e dos ventos, não foram registradas vítimas humanas. As autoridades locais acompanham a situação e realizam o levantamento dos danos causados pelo temporal.
Um vídeo que circula na internet mostra uma tragédia que atingiu uma fazenda na região, na qual vários animais aparecem mortos após o temporal.
Segundo informações, uma árvore caiu durante a ventania a atingiu o gado, que repousava sob ela. Nas imagens é possível ter dimensão do incidente.
Ainda não há informações a respeito dos prejuízos causados pela morte dos animais.
Rio Branco recebe o Aconcarf Itinerante para debater Reforma Tributária
A capital acreana será sede, na próxima segunda-feira, dia 22 de setembro, de uma das etapas do Aconcarf Itinerante, evento promovido pela Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes (ACONCARF). A iniciativa pretende ampliar o debate sobre as principais questões tributárias do país e, nesta edição, coloca a Reforma Tributária — já aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Governo Federal — no centro da discussão.
O encontro é aberto a advogados, contadores, empresários, administradores, estudantes e ao público em geral, que terão a oportunidade de acompanhar cinco palestras ministradas por especialistas locais e nacionais. A programação começa às 17h, no auditório da Fecomércio, localizado na avenida Getúlio Vargas, 2.473, bairro Bosque.
Além da ACONCARF, a realização conta com a parceria da Associação Acreana de Advogados (ASAD) e da Associação Mulheres no Tributário, o que reforça o caráter plural e técnico da iniciativa.
Para a advogada tributarista Sheila de Paula, uma das organizadoras do evento em Rio Branco, o Aconcarf Itinerante é uma oportunidade única para aproximar a população de um tema que impacta diretamente o dia a dia de todos. “A Reforma Tributária não é apenas uma pauta de especialistas ou de grandes empresas. Ela mexe com a vida do cidadão comum, com o preço dos produtos e até com a geração de empregos. Nosso objetivo é trazer informação qualificada de forma acessível, para que todos possam entender e participar desse processo de transformação do sistema tributário brasileiro”, destacou.
O Aconcarf Itinerante busca justamente esse diálogo: aproximar a discussão acadêmica e institucional da realidade dos contribuintes, incentivando a construção coletiva de soluções para o desenvolvimento econômico do país.
