Feminicídios no Acre mantêm estabilidade em 2025, mas lesões corporais domésticas aumentam, aponta Polícia Civil
Estudo do Departamento de Inteligência mostra 5 casos de assassinato de mulheres entre janeiro e julho, mesmo número de 2024; registros de agressões com lesão subiram 1,8%, enquanto vias de fato caíram 21,7%
A Polícia Civil do Acre divulgou nesta quarta-feira (17) um levantamento inédito sobre violência doméstica no estado, revelando que os feminicídios se mantiveram estáveis no período de janeiro a julho de 2025, com cinco casos registrados – o mesmo número do ano anterior.
Os dados, compilados pela Coordenação de Estatística e Análises de Dados do Departamento de Inteligência, mostram uma tendência de queda nesse tipo de crime desde 2022, quando foram registrados nove casos. Os anos de 2016 e 2018 registraram o pico da série histórica, com 14 feminicídios cada.
Em 2025, os crimes ocorreram em Mâncio Lima, Rio Branco, Capixaba, Senador Guiomard e Tarauacá. Paralelamente, os boletins de ocorrência de lesão corporal em contexto doméstico aumentaram 1,8% – passando de 823 para 838 casos. Por outro lado, as ocorrências de vias de fato (agressões sem lesão) caíram significativamente, de 235 para 184 registros (-21,7%).
Feminicídios em queda histórica
2025: 5 casos (igual a 2024)
Tendência de redução: Queda progressiva desde 2022 (9 casos), chegando a 8 em 2024
Pico histórico: 14 casos em 2016 e 2018
Cidades com ocorrências em 2025: Mâncio Lima, Rio Branco, Capixaba, Senador Guiomard e Tarauacá
Lesões corporais e vias de fato
Lesão corporal doméstica: Aumento de 1,8% (838 casos em 2025 contra 823 em 2024)
Vias de fato: Queda de 21,7% (184 casos em 2025 contra 235 em 2024)
Autoridades reforçam compromisso
O delegado-geral da PCAC, Dr. José Henrique Maciel, destacou que os números refletem o fortalecimento das ações de prevenção e investigação, mas admitiu que ainda há desafios:
“Estamos reduzindo gradativamente os feminicídios, mas muito trabalho pela frente”.
Transparência dos dados
O delegado-geral da Polícia Civil, Dr. José Henrique Maciel, destacou que “os números mostram que estamos conseguindo reduzir gradativamente os casos de feminicídio”, mas reconheceu que “ainda há muito trabalho pela frente”.
O relatório completo está disponível no portal oficial da Polícia Civil do Acre (pc.ac.gov.br), que atualiza mensalmente os indicadores de violência doméstica no estado. Serve como base para políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero e mostra a evolução das ações de segurança no estado, que ainda convive com altos índices de agressões contra mulheres.
Polícia Civil realiza atendimento para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional para pescadores em Sena Madureira
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo, realiza entre os dias 17, 18 e 19 de setembro um mutirão de atendimento voltado aos pescadores de Sena Madureira. A ação acontece na colônia de pescadores do município, com a oferta de 200 atendimentos diários para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).
O objetivo é garantir a regularização documental necessária para que os trabalhadores da pesca tenham acesso ao seguro-defeso, benefício assegurado pelo Decreto nº 12.527/2025. O auxílio é fundamental para a categoria durante o período em que a atividade pesqueira fica suspensa para a preservação dos ecossistemas.
A mobilização foi viabilizada com apoio do deputado federal Coronel Ulysses, que colaborou para a estruturação da ação e para garantir que os pescadores fossem contemplados com o serviço.
De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, a iniciativa representa um avanço importante para assegurar direitos básicos à categoria.
“Nosso compromisso é levar o serviço de identificação para onde a população mais precisa. Com essa ação em Sena Madureira, garantimos que centenas de pescadores tenham acesso ao documento atualizado e, consequentemente, a benefícios que são fundamentais para a subsistência de suas famílias”, destacou.
A expectativa é de que cerca de 600 pescadores sejam atendidos ao longo dos três dias de trabalho, reforçando o compromisso da Polícia Civil em promover cidadania e assegurar os direitos da população acreana.
Fonte: PCAC
Temporal em Tarauacá causa prejuízos e mata animais em fazenda às margens da BR-364
Árvore caiu durante ventania e atingiu rebanho; autoridades acompanham levantamento dos danos.
Um forte temporal atingiu o município de Tarauacá, no interior do Acre, na noite de terça-feira (16), provocando diversos prejuízos, sobretudo na zona rural.
Entre os incidentes registrados, o mais grave ocorreu em uma fazenda localizada às margens da BR-364, a cerca de 25 quilômetros da cidade. Uma árvore caiu durante a ventania e atingiu vários bois que estavam abrigados debaixo dela, provocando a morte dos animais.
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a gravidade da ocorrência e o impacto econômico para os produtores rurais. Até o momento, não há informações oficiais sobre a quantidade exata de animais mortos nem sobre o tamanho do prejuízo financeiro do proprietário.
Apesar da força da chuva e dos ventos, não foram registradas vítimas humanas. As autoridades locais acompanham a situação e realizam o levantamento dos danos causados pelo temporal.
Um vídeo que circula na internet mostra uma tragédia que atingiu uma fazenda na região, na qual vários animais aparecem mortos após o temporal.
Segundo informações, uma árvore caiu durante a ventania a atingiu o gado, que repousava sob ela. Nas imagens é possível ter dimensão do incidente.
Ainda não há informações a respeito dos prejuízos causados pela morte dos animais.
