Brasil
Redução no preço da gasolina começa a valer nesta terça-feira (21)
Começa a valer nesta terça-feira (20/10) a redução no preço da gasolina anunciada pela Petrobras. O valor do combustível vendido às distribuidoras caiu em 4,9%, o equivalente a R$ 0,14 por litro.
Com o reajuste, o preço para distribuidoras passa de R$ 2,85 para R$ 2,71, em média. É o primeiro corte anunciado pela estatal desde julho e ocorre em meio à queda nas cotações internacionais do petróleo e à defasagem acumulada em relação aos preços praticados no exterior.
No acumulado do ano, a Petrobras reduziu os preços em R$ 0,31/litro, o equivalente a 10,3%. Segundo a companhia, os preços do diesel e do gás de cozinha (GLP) permanecem inalterados.
Repasse ao consumidor pode demorar
A redução anunciada pela Petrobras não significa, necessariamente, queda imediata nos preços cobrados nos postos. Isso porque o valor final ao consumidor depende de outros componentes, como tributos estaduais e federais, margens de distribuição e revenda, além dos custos logísticos de cada região.
De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio da gasolina comum no país estava em R$ 6,22, na semana passada.
Cenário internacional e pressões domésticas
O anúncio ocorre em momento de recuo nas cotações do barril de petróleo, após semanas de volatilidade provocadas por tensões geopolíticas e sinais de desaceleração da economia global.
Além do cenário externo, a redução reflete pressões internas na política de preços da Petrobras. Nos últimos meses, parlamentares e o próprio governo federal vinham cobrando da estatal reajuste diante da defasagem acumulada e do alívio observado no mercado internacional.
Inflação
A inflação do país, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), divulgado na semana passada, registrou alta de 0,48% em setembro, ficando em 5,17% no acumulado de 12 meses.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pela divulgação do IPCA, o grupo dos combustíveis teve alta de 0,87% no mês passado, sendo as principais altas registradas no etanol (2,25%), na gasolina (0,75%) e no óleo diesel (0,38%).
A expectativa do mercado financeiro é que, com a diminuição do preço da gasolina, a inflação tenha leve queda. “Calculamos queda de -1,58% na bomba no IPCA de novembro. Com este reajuste, a nossa projeção de inflação de 2025 sai de 4,5% para 4,4%”, projeta a Warren Investimentos.
Fonte: Metrópoles
Comentários
Brasil
Anvisa aprova uso do Mounjaro para tratar apneia do sono em pacientes com obesidade
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso do Mounjaro para o tratamento da apneia do sono em adultos com obesidade, ampliando o alcance terapêutico do medicamento da Eli Lilly, já utilizado no controle do diabetes tipo 2 e da obesidade.
A decisão foi publicada nesta segunda-feira (20) no Diário Oficial da União, após assinatura da resolução na sexta-feira (17). O remédio, cujo princípio ativo é a tirzepatida, continuará a ser vendido apenas com prescrição médica.
Conforme a Eli Lilly, o uso da tirzepatida apresentou redução significativa nos episódios de apneia em pacientes com obesidade. Em média, os participantes dos estudos clínicos perderam 20% do peso corporal e tiveram uma redução de até 30 interrupções respiratórias por hora.
Os testes de fase 3 mostraram que o medicamento foi cinco vezes mais eficaz que o placebo na diminuição das pausas respiratórias em pacientes que não utilizavam o CPAP — aparelho de pressão positiva contínua usado para manter as vias aéreas abertas durante o sono.
Apneia do sono
A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio caracterizado por paradas repetidas da respiração durante o sono, decorrentes de bloqueio parcial ou total das vias respiratórias.
Essas interrupções podem durar alguns segundos e se repetir dezenas de vezes por hora, causando queda na oxigenação, cansaço diurno e aumento do risco cardiovascular.
Entre os principais fatores de risco estão a obesidade, o envelhecimento, o consumo de álcool e alterações anatômicas como amígdalas grandes ou queixo retraído.
Novo nicho
A aprovação marca mais um passo da Eli Lilly na expansão de indicações clínicas da tirzepatida, concorrente direta da semaglutida (presente em medicamentos como Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk).
O remédio é apontado como uma das apostas mais promissoras da farmacêutica, com potencial para movimentar bilhões de dólares no mercado global de terapias metabólicas.
Você precisa fazer login para comentar.