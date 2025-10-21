Conecte-se conosco

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

54 minutos atrás

Foto: reprodução MDAS/Divulgação

A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (21) a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 683,42. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do Governo Federal alcançará 18,91 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,88 bilhões.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Os beneficiários de 39 cidades receberam o pagamento na segunda-feira (20), independentemente do NIS. A medida beneficiou os moradores de 22 municípios do Acre afetados pela seca e moradores de algumas cidades em quatro estados: Amazonas (3), Paraná (2), Piauí (2), Roraima (6) e Sergipe (4)

Essas localidades foram afetadas por chuvas ou por estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade.

A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF).

O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

Regra de proteção

Cerca de 1,89 milhão de famílias estão na regra de proteção em outubro. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até um ano, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. No mês, 211.466 famílias entraram na regra de proteção.

Em junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. No entanto, a mudança só abrange as novas famílias que entraram na fase de transição. Quem se enquadrou na regra até maio deste ano continuará a receber metade do benefício por dois anos.

Calendário Bolsa Família 2025 - outubro
Calendário Bolsa Família 2025 – outubro – Arte EBC

Anvisa aprova uso do Mounjaro para tratar apneia do sono em pacientes com obesidade

24 minutos atrás

21 de outubro de 2025

Imagem: Raimond Spekking via Wiki Commons

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso do Mounjaro para o tratamento da apneia do sono em adultos com obesidade, ampliando o alcance terapêutico do medicamento da Eli Lilly, já utilizado no controle do diabetes tipo 2 e da obesidade.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (20) no Diário Oficial da União, após assinatura da resolução na sexta-feira (17). O remédio, cujo princípio ativo é a tirzepatida, continuará a ser vendido apenas com prescrição médica.

Conforme a Eli Lilly, o uso da tirzepatida apresentou redução significativa nos episódios de apneia em pacientes com obesidade. Em média, os participantes dos estudos clínicos perderam 20% do peso corporal e tiveram uma redução de até 30 interrupções respiratórias por hora.

Os testes de fase 3 mostraram que o medicamento foi cinco vezes mais eficaz que o placebo na diminuição das pausas respiratórias em pacientes que não utilizavam o CPAP — aparelho de pressão positiva contínua usado para manter as vias aéreas abertas durante o sono.

Apneia do sono

A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio caracterizado por paradas repetidas da respiração durante o sono, decorrentes de bloqueio parcial ou total das vias respiratórias.

Essas interrupções podem durar alguns segundos e se repetir dezenas de vezes por hora, causando queda na oxigenação, cansaço diurno e aumento do risco cardiovascular.

Entre os principais fatores de risco estão a obesidade, o envelhecimento, o consumo de álcool e alterações anatômicas como amígdalas grandes ou queixo retraído.

Novo nicho

A aprovação marca mais um passo da Eli Lilly na expansão de indicações clínicas da tirzepatida, concorrente direta da semaglutida (presente em medicamentos como Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk).

O remédio é apontado como uma das apostas mais promissoras da farmacêutica, com potencial para movimentar bilhões de dólares no mercado global de terapias metabólicas.

PRF apreende 36 quilos de ouro ilegal avaliados em R$ 25 milhões em Boa Vista

29 minutos atrás

21 de outubro de 2025

Ouro estava escondido sob o banco traseiro de uma caminhonete; motorista foi preso e o caso será investigado pela Polícia Federal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (20), 36 quilos de ouro ilegal, avaliados em aproximadamente R$ 25 milhões, durante uma fiscalização realizada em Boa Vista (RR).

O material estava escondido sob o banco traseiro de uma caminhonete Chevrolet Montana. O condutor, um homem de cerca de 50 anos que viajava sozinho, foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Polícia Federal em Boa Vista.

A apreensão ocorreu no posto da PRF localizado na região do Água Boa, zona rural da capital. As autoridades investigam a origem e o destino do ouro, que é suspeito de ter sido extraído de forma ilegal em áreas de garimpo na Amazônia.

Ibama autoriza Petrobras a perfurar poço exploratório na Bacia da Foz do Amazonas

31 minutos atrás

21 de outubro de 2025

Decisão histórica marca avanço na exploração de petróleo na costa do Amapá e reacende debate sobre impactos ambientais na Amazônia.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou, nesta segunda-feira (20), a Petrobras a iniciar a perfuração de um poço exploratório em águas profundas na Bacia da Foz do Amazonas, na costa do Amapá. A decisão foi comemorada por autoridades locais e considerada um marco histórico para o estado.

O governador Clécio Luís (Solidariedade) afirmou que a licença representa “um novo período na história econômica e social do Amapá”. Segundo ele, o navio-sonda NS 42 já está pronto para seguir até o campo Morfo, onde será realizada a perfuração.

A autorização permite a exploração de um poço no bloco FZA-M-059, situado a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e 175 quilômetros da costa amapaense. A operação deve durar cerca de cinco meses e tem como objetivo avaliar o potencial de petróleo e gás natural em escala comercial.

O Ibama informou que o aval foi concedido após ajustes técnicos realizados pela Petrobras, cujo pedido havia sido negado em maio de 2023. Entre as exigências impostas estão a criação de um Centro de Reabilitação e Despetrolização da Fauna em Oiapoque (AP), o reforço da estrutura existente em Belém (PA) e o uso de embarcações especializadas para atendimento à fauna e apoio marítimo.

O órgão ambiental ressaltou que a fase é apenas exploratória, sem previsão de produção de petróleo neste momento. A licença encerra um processo iniciado há mais de uma década — o bloco foi concedido em 2013, e o pedido de licenciamento protocolado no ano seguinte.

Com a autorização, o Amapá entra definitivamente no debate sobre exploração energética na Amazônia, tema que desperta tanto expectativas de desenvolvimento econômico quanto preocupações com os riscos ambientais na região.

