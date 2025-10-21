Brasil
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2
A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (21) a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 683,42.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do Governo Federal alcançará 18,91 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,88 bilhões.
Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança.
O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.
No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.
Os beneficiários de 39 cidades receberam o pagamento na segunda-feira (20), independentemente do NIS. A medida beneficiou os moradores de 22 municípios do Acre afetados pela seca e moradores de algumas cidades em quatro estados: Amazonas (3), Paraná (2), Piauí (2), Roraima (6) e Sergipe (4)
Essas localidades foram afetadas por chuvas ou por estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade.
A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF).
O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).
Regra de proteção
Cerca de 1,89 milhão de famílias estão na regra de proteção em outubro. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até um ano, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. No mês, 211.466 famílias entraram na regra de proteção.
Em junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. No entanto, a mudança só abrange as novas famílias que entraram na fase de transição. Quem se enquadrou na regra até maio deste ano continuará a receber metade do benefício por dois anos.
Anvisa aprova uso do Mounjaro para tratar apneia do sono em pacientes com obesidade
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso do Mounjaro para o tratamento da apneia do sono em adultos com obesidade, ampliando o alcance terapêutico do medicamento da Eli Lilly, já utilizado no controle do diabetes tipo 2 e da obesidade.
A decisão foi publicada nesta segunda-feira (20) no Diário Oficial da União, após assinatura da resolução na sexta-feira (17). O remédio, cujo princípio ativo é a tirzepatida, continuará a ser vendido apenas com prescrição médica.
Conforme a Eli Lilly, o uso da tirzepatida apresentou redução significativa nos episódios de apneia em pacientes com obesidade. Em média, os participantes dos estudos clínicos perderam 20% do peso corporal e tiveram uma redução de até 30 interrupções respiratórias por hora.
Os testes de fase 3 mostraram que o medicamento foi cinco vezes mais eficaz que o placebo na diminuição das pausas respiratórias em pacientes que não utilizavam o CPAP — aparelho de pressão positiva contínua usado para manter as vias aéreas abertas durante o sono.
Apneia do sono
A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio caracterizado por paradas repetidas da respiração durante o sono, decorrentes de bloqueio parcial ou total das vias respiratórias.
Essas interrupções podem durar alguns segundos e se repetir dezenas de vezes por hora, causando queda na oxigenação, cansaço diurno e aumento do risco cardiovascular.
Entre os principais fatores de risco estão a obesidade, o envelhecimento, o consumo de álcool e alterações anatômicas como amígdalas grandes ou queixo retraído.
Novo nicho
A aprovação marca mais um passo da Eli Lilly na expansão de indicações clínicas da tirzepatida, concorrente direta da semaglutida (presente em medicamentos como Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk).
O remédio é apontado como uma das apostas mais promissoras da farmacêutica, com potencial para movimentar bilhões de dólares no mercado global de terapias metabólicas.
