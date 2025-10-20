Funtac vira moeda de troca em negociação para apoio do MDB a Mailza Assis em 2026

Governo de Gladson Cameli pretende ceder presidência da fundação aos emedebistas em troca de apoio à vice-governadora, rompendo com Márcio Bittar

A Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) tornou-se a principal moeda de troca nas negociações do Palácio Rio Branco para garantir o apoio do MDB à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado em 2026. A informação foi confirmada por importante membro do alto escalão governamental nesta segunda-feira (20).

A estratégia envolve um rompimento político com o senador Márcio Bittar (União Brasil), já que a Funtac é atualmente presidida por João Paulo Bittar, filho do parlamentar. A resistência de Bittar à pré-candidatura de Mailza tem gerado crescente incômodo entre os aliados da vice-governadora.

Cenário político em disputa:

Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço: frase usada por assessor para explicar a incompatibilidade entre MDB e Bittar no governo

Declaração de Gladson Cameli: “Há possibilidade, sim, de o MDB integrar a atual gestão”

Posicionamento de Mailza: em entrevista recente, afirmou que apenas Gladson tem seu apoio incondicional, sinalizando abertura para outras alianças

A frase de um assessor-mor do governo sintetiza o impasse: para acomodar o MDB na gestão, será necessário romper com Márcio Bittar, cujo filho, João Paulo Bittar, preside atualmente a Funtac. A resistência do senador à candidatura de Mailza tem causado atrito com o grupo da vice-governadora.

Mailza sinaliza autonomia

Em entrevista recente, ao ser questionada sobre apoio a Bittar, a vice-governadora foi enfática:

“Sim, mas eu não sou a governadora dele. O primeiro, claro, com certeza, é o meu governador Gladson. O segundo senador, nós vamos sentar, dialogar. A chapa precisa ser feita de parceiros que peguem na sua mão”. A declaração reforça que as alianças para 2026 estão em aberto.

A movimentação confirma a reconfiguração em curso na base de apoio ao governo, com o MDB cotado para assumir espaços hoje controlados por Bittar, em um realinhamento que deve definir os rumos da sucessão estadual.

