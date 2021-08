PT do Acre rebate camisas de “fuzilamento de petistas: “desrespeito e violência”

Por

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Cesário Braga, usou as redes sociais nesta terça-feira, 31, para lamentar a atitude da empresa malharia Ponto Sem Nó, em confeccionar camisetas em alusão à declaração de Jair Bolsonaro, quando em campanha eleitoral em 2018, prometeu ‘fuzilar a petralhada’.

Braga emitiu repúdio quanto ao material que vem sendo produzido. “A produção de camisas na Malharia Ponto Sem Nó em alusão ao ato criminoso do presidente Bolsonaro no Acre, que afirmou que ia fuzilar a petralhada empunhando um tripé como se fosse um fuzil é um ato de desrespeito e de incitação ao ódio e à violência”, declarou.

Para o correligionário, a atitude em um ambiente político já conturbado pelas afirmações, segundo ele, golpistas do presidente Bolsonaro, deixa a situação mais polarizada. “O Brasil precisa de paz, comida no prato, emprego e renda para a sua população, não de guerras e ódio!”.

Por fim, Braga destacou que os membros da empresa possam rever a decisão, haja vista que a loja detém clientes do PT. “Sou cliente da malharia assim como muitos petistas e espero que os donos revejam essa decisão e tenham mais certeza ainda que os acreanas de boa índole com Deus no coração e que estão preocupados com a situação caótica que vivemos no Brasil de pobreza e miséria repudiam essas atitudes!”, encerrou a postagem.

As camisas que estão sendo produzidas são para serem usadas na manifestação pró-Bolsonaro em defesa do atual governo e contra as ações do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 7 de Setembro, em todo o país. O slogan do movimento é “Supremo é o povo”.

A malharia resolveu entrar na onda do “mito” e passou a vender camisas por encomenda para o ato bolsonarista do dia 7 de setembro em Rio Branco. O anúncio foi publicado no Instagram da Ponto Sem Nó com fotos ilustrativas.

“Camisetas Bolsonaro- bandeira do Acre e metralhada”, diz a empresa ao apresentar o produto da venda.