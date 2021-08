Sem citar afastamento de Frank, Bocalom agradece vereadores por arquivarem denúncia

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), usou as redes sociais nesta terça-feira, 31, para agradecer os 14 vereadores que votaram pelo arquivamento da denúncia protocolada pela advogada, Joana D’arc Valente Santana.

A denúncia foi rejeitada por 14 votos a 2. Os únicos que votaram a favor da admissibilidade da denúncia foram os vereadores Emerson Jarude (MDB) e Michelle Melo (PDT).

Na publicação, Bocalom agradeceu o arquivamento e destacou que a decisão garante a continuidade de um mandato dado pelo povo rio-branquense.

Ao contrário do que se esperava em meio a polêmica envolvendo a recomendação do Ministério Público do Acre (MPAC) acerca do afastamento do secretário municipal de saúde, Frank Lima e mais dois servidores, por 60 dias, o gestor não tocou no assunto e preferiu apenas comemorar a vitória que teve na Câmara de Rio Branco.

“Obrigado aos 14 vereadores de Rio Branco que de forma consciente, garantiram a continuidade de um mandato eletivo que nos deu 63% dos votos! Quem ganhará com isto é nosso querido POVO RIO-BRANQUENSE que já está provando de uma gestão honesta, transparente e preocupada em gastar bem o dinheiro público! Continuemos o nosso trabalho numa parceria entre Executivo e Legislativo, cuidando com muita responsabilidade de nossa capital e de nosso POVO!”, escreveu.