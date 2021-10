Programa Sesc Gratuidade atende mais de 2,5 mil alunos em 21 municípios do Acre

Iniciado em maio deste ano, o Programa Qualifica Acre, iniciativa do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, alcançou, neste mês de outubro, a marca de 2,5 mil matrículas realizadas em cursos ofertados por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) do Senac Acre a pessoas necessitadas que buscam um emprego, reposicionamento profissional ou empreender.

O programa, que tem como um de seus objetivos atender parte da demanda de educação profissional em todos os municípios acreanos, iniciou na quinta-feira, 28, cursos em Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

De acordo com o coordenador de programas sociais e projetos estratégicos do Senac Acre, Evandro Araújo essa marca representa 58% de matrículas efetivadas nas vagas totais previstas para esse programa em 21 municípios acreanos atendidos.

“Os gestores municipais (parceiros do programa) têm sido receptivos e responsáveis em relação ao projeto e de alcançar o público, que são pessoas em situação de vulnerabilidade que fazem parte dos programas sociais”, explicou o coordenador.

Araújo complementou que alguns municípios, principalmente a região do Alto Acre, Baixo Acre e Purus, já realizam o segundo ciclo de cursos e que no Jordão, único município ainda sem turmas iniciadas, está em fase de planejamento para esse início. “Chegamos a 21 dos 22 municípios e estamos por detalhes para iniciar e chegar no Jordão e assim atingir aos 100% dos municípios acreanos”, finalizou.