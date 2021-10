Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 40 milhões neste sábado; apostas até 17h

A Caixa realiza nesta sábado, 30, o sorteio do concurso 2.424 da Mega-Sena, com um prêmio acumulado de R$ 40 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite simples custa R$ 4,50.

No último sorteio, realizado na quarta-feira, nenhum apostador acertou as seis dezenas. Os números sorteados foram: 16 – 18 – 38 – 48 – 51 – 60.

