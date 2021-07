Processo disciplinar é aberto para apurar denúncias contra Frank acusado de possível assédio sexual

A Corregedora Geral do Município (CGM), Janice Ribeiro Lima, publicou nesta quinta-feira, 15, abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar as denúncias de um possível assédio sexual praticado pelo secretário municipal de saúde, Frank Lima. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

A comissão será composta por João Lucas Coelho, Marlene Campos dos Reis e Maria Aparecida Figale e terá o prazo de 60 dias a partir da publicação desta quinta-feira, 15, para conclusão dos trabalhos.

Por fim, a corregedora determinou que seja dada ciência da constituição da Comissão Processante ao gabinete do prefeito, Tião Bocalom.

A abertura do processo disciplinar não é nenhuma novidade, já que durante coletiva de imprensa realizada na última terça-feira, 13, o próprio secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, revelou que ele mesmo pediu ao prefeito Tião Bocalom (Progressistas) para que abra um procedimento disciplinar para apurar as denúncias de assédio sexual supostamente cometido por ele a servidoras da prefeitura.

Lima ponderou que, após a conclusão do procedimento disciplinar, vai entrar com uma ação contra quem lhe denunciou. “Quando terminar a sindicância eu vou entrar com uma ação para reparar os danos. A honra é inegociável. Não tenho relação com meus subordinados, estou tranquilo”, explicou.

