Problema mecânico em ônibus assusta passageiros no Terminal Urbano

Um problema técnico com uma mangueira do compressor de um ônibus assustou passageiros no Terminal Urbano de Rio Branco. Segundo a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), o caso não foi um incêndio.

Uma nota assinada pelo Superintendente da autarquia, Clendes Vilas Boas, explica que o ônibus de prefixo 1923, que se encontrava no Terminal Urbano, sofreu uma ocorrência de fumaça e alarde de possível incêndio, mas que não houve incêndio, apenas um incidente com o rompimento de um cano do sistema pneumático.

“Após análise técnica realizada no local por nossa equipe de mecânicos e manutenção, constatou-se que não houve incêndio. O fato decorreu do estouro de um cano do compressor de ar, componente responsável pela alimentação do sistema pneumático do veículo. O aquecimento desse sistema, em situações isoladas, é natural e pode ocasionar a emissão de fumaça, o que para leigos pode dar a falsa impressão de fogo”, explicou Vilas Boas.

O superintendente esclareceu ainda que, por precaução, o motorista usou o extintor contra incêndios e que após a vistoria no veículo a peça foi substituída e o ônibus foi liberado para circular normalmente.

“O motorista, por precaução, utilizou o extintor de incêndio até a chegada do mecânico. Na sequência, o cano foi substituído imediatamente, o sistema normalizado e o ônibus voltou à operação sem qualquer risco à segurança dos passageiros ou do veículo”, concluiu.

