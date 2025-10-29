Deracre reforça estrutura da Passarela Joaquim Macedo

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança em mais uma etapa das obras de recuperação da Passarela Joaquim Macedo, um dos principais cartões-postais e pontos de travessia de pedestres em Rio Branco.

Nesta quarta-feira (29), a presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhou de perto o andamento dos trabalhos. “A Passarela Joaquim Macedo é um símbolo de Rio Branco e do nosso povo. Estamos trabalhando com responsabilidade e cuidado, garantindo que volte a ser um espaço seguro para todos que passam por aqui diariamente”, destacou Sula.

Nesta fase, as equipes concentram esforços no reforço da base e da estrutura de sustentação da passarela, com o objetivo de ampliar a segurança e a durabilidade da obra. Está sendo realizada a remoção dos equipamentos utilizados na etapa anterior, referentes ao sistema de jet grouting – técnica que utiliza jatos de alta pressão de calda de cimento para formar colunas de solo-cimento e fortalecer o terreno –, com o auxílio de guindastes e caminhões munck.

Outra frente de trabalho atua na perfuração do solo para instalação das estacas-raiz, colunas de concreto que garantem firmeza à estrutura. As armações metálicas dessas estacas estão sendo cortadas e dobradas para montagem, etapa que antecede a concretagem.

Os operários também executam a soldagem de peças metálicas (cantoneiras) que compõem o fundo dos blocos de transferência, estruturas responsáveis por conectar a base da passarela à cortina metálica de sustentação. Após essa etapa, são montadas as fôrmas de madeira e ferro para a concretagem, assegurando maior resistência e estabilidade à estrutura.

O aterro no entorno do Mercado Velho já foi concluído, deixando o terreno mais firme e seguro para pedestres e comerciantes. Paralelamente, a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo prepara a recomposição da pavimentação na área.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

