Câmara terá audiência pública sobre revisão do Plano Diretor de Rio Branco

Espaço oferece atendimento especializado para pequenos negócios da região

Com foco em ampliar o apoio aos pequenos negócios em todo o estado do Acre, o Sebrae inaugurou o novo Escritório Regional do Sebrae em Tarauacá/AC, nesta quarta-feira (29). O espaço está localizado na rua Justiniano de Serpa, nº 55, no Centro da cidade, com horário de funcionamento das 7h30 às 17h30.

O Sebrae passa a oferecer atendimento presencial especializado para empreendedores formalizados e para quem deseja empreender. Serão disponibilizadas orientações empresariais, capacitações, consultorias e soluções para pequenos negócios de todos os segmentos, seja MEI, ME ou EPP.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Assuero Veronez, o novo escritório é um impulso para o desenvolvimento da região. “O Sebrae tem a missão de apoiar quem empreende, e estar presente aqui no município reforça nosso compromisso. Queremos estar mais perto de quem produz, gera emprego, renda e oportunidades”, disse.

A iniciativa surge como reposta à necessidade de ampliar e fortalecer a presença do Sebrae em todas as regionais do Acre, oferecendo soluções empresariais eficazes, é o que destaca o diretor Técnico, Kleber Campos. “Esse novo escritório representa o reconhecimento da força do empreendedor do interior do estado, que contribui diretamente para o crescimento da região. Nosso papel é garantir o suporte necessário para impulsionar esses empreendedores e transformar boas ideias em negócios competitivos”, destacou Campos.

O diretor de Administração e Finanças, Vandré Prado, reforçou o compromisso do Sebrae com os empreendedores. “O município de Tarauacá possui um grande potencial de crescimento, e agora estamos mais perto de quem empreende nessa região. O escritório será um ponto de conexão entre o conhecimento e a oportunidade, possibilitando que os pequenos negócios cresçam com o apoio certo”, afirmou.

Com este novo espaço, o Sebrae busca não somente fortalecer os empreendimentos do município, como também estimular a geração de novos negócios, levando conhecimento, inovação e renda para toda a região.

