Sebrae inaugura escritório em Tarauacá para fortalecer empreendedorismo local
Espaço oferece atendimento especializado para pequenos negócios da região
Com foco em ampliar o apoio aos pequenos negócios em todo o estado do Acre, o Sebrae inaugurou o novo Escritório Regional do Sebrae em Tarauacá/AC, nesta quarta-feira (29). O espaço está localizado na rua Justiniano de Serpa, nº 55, no Centro da cidade, com horário de funcionamento das 7h30 às 17h30.
O Sebrae passa a oferecer atendimento presencial especializado para empreendedores formalizados e para quem deseja empreender. Serão disponibilizadas orientações empresariais, capacitações, consultorias e soluções para pequenos negócios de todos os segmentos, seja MEI, ME ou EPP.
De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Assuero Veronez, o novo escritório é um impulso para o desenvolvimento da região. “O Sebrae tem a missão de apoiar quem empreende, e estar presente aqui no município reforça nosso compromisso. Queremos estar mais perto de quem produz, gera emprego, renda e oportunidades”, disse.
A iniciativa surge como reposta à necessidade de ampliar e fortalecer a presença do Sebrae em todas as regionais do Acre, oferecendo soluções empresariais eficazes, é o que destaca o diretor Técnico, Kleber Campos. “Esse novo escritório representa o reconhecimento da força do empreendedor do interior do estado, que contribui diretamente para o crescimento da região. Nosso papel é garantir o suporte necessário para impulsionar esses empreendedores e transformar boas ideias em negócios competitivos”, destacou Campos.
O diretor de Administração e Finanças, Vandré Prado, reforçou o compromisso do Sebrae com os empreendedores. “O município de Tarauacá possui um grande potencial de crescimento, e agora estamos mais perto de quem empreende nessa região. O escritório será um ponto de conexão entre o conhecimento e a oportunidade, possibilitando que os pequenos negócios cresçam com o apoio certo”, afirmou.
Com este novo espaço, o Sebrae busca não somente fortalecer os empreendimentos do município, como também estimular a geração de novos negócios, levando conhecimento, inovação e renda para toda a região.
Câmara terá audiência pública sobre revisão do Plano Diretor de Rio Branco
A Câmara Municipal de Rio Branco (CMRB) realizará no dia 14 de novembro de 2025, uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei Complementar nº 26/2025, que trata da revisão do Plano Diretor do Município. O encontro está marcado para às 9h, no Plenário da Câmara, localizado na Rua Hugo Carneiro, nº 867, bairro Bosque.
A proposta busca alinhar o novo Plano Diretor às diretrizes estabelecidas na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), na Constituição do Estado do Acre e na Lei Orgânica do Município de Rio Branco. O objetivo, segundo o Legislativo municipal, é promover o diálogo e a construção coletiva de políticas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável da capital acreana.
O evento é aberto ao público e deve reunir representantes de diversos setores da sociedade civil, técnicos e autoridades locais para discutir os rumos do planejamento urbano de Rio Branco. A iniciativa é uma realização da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Joabe Lira, e tem como relator o vereador Bruno Moraes.
Problema mecânico em ônibus assusta passageiros no Terminal Urbano
Um problema técnico com uma mangueira do compressor de um ônibus assustou passageiros no Terminal Urbano de Rio Branco. Segundo a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), o caso não foi um incêndio.
Uma nota assinada pelo Superintendente da autarquia, Clendes Vilas Boas, explica que o ônibus de prefixo 1923, que se encontrava no Terminal Urbano, sofreu uma ocorrência de fumaça e alarde de possível incêndio, mas que não houve incêndio, apenas um incidente com o rompimento de um cano do sistema pneumático.
“Após análise técnica realizada no local por nossa equipe de mecânicos e manutenção, constatou-se que não houve incêndio. O fato decorreu do estouro de um cano do compressor de ar, componente responsável pela alimentação do sistema pneumático do veículo. O aquecimento desse sistema, em situações isoladas, é natural e pode ocasionar a emissão de fumaça, o que para leigos pode dar a falsa impressão de fogo”, explicou Vilas Boas.
O superintendente esclareceu ainda que, por precaução, o motorista usou o extintor contra incêndios e que após a vistoria no veículo a peça foi substituída e o ônibus foi liberado para circular normalmente.
“O motorista, por precaução, utilizou o extintor de incêndio até a chegada do mecânico. Na sequência, o cano foi substituído imediatamente, o sistema normalizado e o ônibus voltou à operação sem qualquer risco à segurança dos passageiros ou do veículo”, concluiu.
Deracre reforça estrutura da Passarela Joaquim Macedo
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança em mais uma etapa das obras de recuperação da Passarela Joaquim Macedo, um dos principais cartões-postais e pontos de travessia de pedestres em Rio Branco.
Nesta quarta-feira (29), a presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhou de perto o andamento dos trabalhos. “A Passarela Joaquim Macedo é um símbolo de Rio Branco e do nosso povo. Estamos trabalhando com responsabilidade e cuidado, garantindo que volte a ser um espaço seguro para todos que passam por aqui diariamente”, destacou Sula.
Nesta fase, as equipes concentram esforços no reforço da base e da estrutura de sustentação da passarela, com o objetivo de ampliar a segurança e a durabilidade da obra. Está sendo realizada a remoção dos equipamentos utilizados na etapa anterior, referentes ao sistema de jet grouting – técnica que utiliza jatos de alta pressão de calda de cimento para formar colunas de solo-cimento e fortalecer o terreno –, com o auxílio de guindastes e caminhões munck.
Outra frente de trabalho atua na perfuração do solo para instalação das estacas-raiz, colunas de concreto que garantem firmeza à estrutura. As armações metálicas dessas estacas estão sendo cortadas e dobradas para montagem, etapa que antecede a concretagem.
Os operários também executam a soldagem de peças metálicas (cantoneiras) que compõem o fundo dos blocos de transferência, estruturas responsáveis por conectar a base da passarela à cortina metálica de sustentação. Após essa etapa, são montadas as fôrmas de madeira e ferro para a concretagem, assegurando maior resistência e estabilidade à estrutura.
O aterro no entorno do Mercado Velho já foi concluído, deixando o terreno mais firme e seguro para pedestres e comerciantes. Paralelamente, a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo prepara a recomposição da pavimentação na área.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
