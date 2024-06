Presidiário que matou “amigo” com golpe de faca é condenado 

O presidiário Alberdane Lopes da Silva,foi condenado a quase 14 anos de prisão, pelo assassinato de Richarde Rocha de Lima.

A decisão foi do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, durante sessão realizada nesta terça-feira, 25, no Fórum Criminal.

Consta na denúncia do Ministério Público do Acre, que o réu matou o “amigo” Richarde Rocha de Lima com uma facada na região da garganta.

O crime, aconteceu na madrugada do dia 12 de março do ano passado, em frente a casa da vítima, localizada na Rua Rio de Janeiro, no Bairro Tancredo Neves.

Durante o julgamento o promotor Ildon Maximiano pediu a condenação de Alberdane. O réu foi preso no ano passsado em Cuiabá, no Mato Grosso.

Alberdane, interrogado por vídeo conferência, assumiu a autoria do crime e disse que agiu em legítima defesa.

Mas a versão foi contestada pelo promotor Ildon Maximiano. Ao final da sessão o réu foi condenado a 13 anos e 22 dias de prisão. O regime da pena é o fechado.

Matéria relacionada:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários