PREPARANDO PARA O FUTURO
Redação Nota 1009 chega a Sena Madureira
Iniciativa da ALEAC já beneficiou que dois mil adolescentes, alunos de escolas públicas do estado do Acre
Hoje, quarta-feira, 27 de agosto mais uma etapa do projeto Redação Nota 1000, da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Acre (ELA) foi concluída, desta vez no município de Sena Madureira envolvendo 220 alunos, das escolas Dom Júlio Matiolli e Assis Vasconcelos.
Após dois dias de formação com professores da ELA que capacitaram os adolescentes com técnicas e dicas para um desempenho na redação do ENEM. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Deputado Gilberto Lira e o presidente do Legislativo estadual, Deputado Nicolau Júnior participaram do evento de encerramento.
Os diretores das escolas agradeceram ao presidente da Assembleia por oferecer as condições para que a oficina pudesse ser realizada nas escolas de Sena Madureira e seus alunos pudessem receber as informações que complementam os conhecimentos que recebem durante o ano letivo
O presidente Nicolau Júnior disse aos alunos que esse projeto pertence ao Acre, porque tem como objetivo “contribuir para criar condições para que os adolescentes tenham mais oportunidades que um futuro melhor”. Já o deputado Gilberto Lira, que é de Sena Madureira disse aos alunos que desde o primeiro evento do projeto Redação Nota 100 percebeu o quanto era importante para prepara os alunos para o ENEM e “na mesma hora fiz um pedido para o nosso presidente Nicolau, para que pudéssemos realizar o projeto aqui em Sena e hoje ele é realidade”, destacou Lira.
Todos os participantes receberam certificado de participação e alguns, que se destacaram, receberam homenagem especial.
Foram eles:
Yuri de Souza Lima (AEE – Atendimento de Educação Especial), Tiago Celestino de Sousa (AEE), Graciele Feiotosa Augusto (Indígena), além de Ivan Alves de Alencar; Raquel Santos de Souza, todos da Escola Dom Júlio Matiolli. Os destaques da Escola Assis Vasconcelos foram: Célio Alves da Silva e Raquerolen da Silva Mota.
Dentro todos os participantes do projeto Redação Nota 1000 foram premiadas as três maiores notas na redação simulada realizada ao final do projeto. Os vencedores foram: Nayara Tavares da Silva; Rissandra de Oliveira; e Livia Santos de Oliveira.
Educação do Acre realiza mostra Viver Ciência Itinerante em Brasileia
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio do Departamento de Inovações Educacionais, realizou nesta terça-feira, 26, nas dependências da Escola Maria das Graças Rocha, em Brasileia, mais uma edição da mostra Viver Ciência Itinerante.
A solenidade de abertura contou com a presença do chefe do Departamento de Inovações Educacionais, professores Anderson Melo, representante do núcleo da SEE em Brasileia, professora Maria Cecília Oliveira, além do prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado.
Com o tema “Das águas da Amazônia aos oceanos – conexões que sustentam a vida e a cultura”, diversas escolas de Brasileia e de Epitaciolândia apresentaram os mais diversos trabalhos relacionados ao meio ambiente, à questão da sustentabilidade e da diversidade cultural e ambiental.
Além dos trabalhos apresentados pelas escolas, diversos núcleos da Divisão de Inovações Educacionais, como o de Automação e Robótica (Nare), o de Incentivo ao Conhecimento (NIC), o de Tecnologia Educacional (NTE) e o de Matemática e Ciências Aplicadas (NMCA) também apresentaram ações durante a mostra Viver Ciência Itinerante em Brasileia.
O NTE, por exemplo, levou para a mostra tablets com o jogo Guardiães Digitais, produzido pelo próprio núcleo e que fala sobre a segurança digital, sobre privacidade nas redes e os cuidados que se deve ter com a internet. Já o Nare levou objetos inteligentes da robótica.
O NIC, por sua vez, levou para interagir com os alunos os óculos de realidade virtual e o NMCA apresentou os mais diversos jogos como forma de trabalhar conceitos matemáticos com os estudantes.
O estudante Lorran Ferreira, da Escola São Luiz Gonzaga, localizada na zona rural de Epitaciolândia, gostou muito dos óculos de realidade virtual. “Dá um pouco de medo, no início, mas depois vem a alegria”, disse ele. Já a aluna Mariah Ribeiro, da Escola Graça Rocha, achou os jogos matemáticos interessantes. “Ajuda a gente a utilizar a mente e também a nossa coordenação motora”, frisou.
O chefe do Departamento de Inovações Educacionais, professor Anderson Melo, destacou que um dos objetivos da Viver Ciência Itinerante é fomentar a pesquisa científica e contribuir para a realização do trabalhos dos alunos e mostrar o quanto a ciência é importante na vida da comunidade escolar.
“Estamos hoje aqui em Brasileia para trazer, mais uma vez, a edição da mostra Viver Ciência Itinerante e mostrar o quanto a ciência é importante na vida de todos nós, sobretudo para os estudantes, que são os futuros profissionais e, com certeza, profissionais de altíssima qualidade”, frisou.
Além dos trabalhos do núcleos e também das escolas envolvidas, a mostra ainda teve um palco cultural e também o planetário, onde os estudantes puderam ter uma experiência com o universo, conhecendo as estrelas, planetas e galáxias.
O aluno Paulo Santos do Nascimento, que estuda na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Valéria Bispo Sabala, localizada na zona rural de Brasileia, disse que a experiência de estar no planetário foi fantástica. “A gente mora na zona rural e costuma olhar as constelações e agora fiquei sabendo de um monte de coisa”, disse.
Quem gostou muito da experiência do planetário foi o aluno Jonas Carvalho, também da Escola Rural Valéria Bispo. “Foi uma experiência muito boa, uma imersão positiva. Conhecer as constelações foi muito importante”, destacou.
TJAC convoca mais 23 candidatos aprovados no concurso público para posse em outubro
Com nova convocação, TJAC já soma 98 aprovados do concurso de 2024 e ainda prevê mais 36 nomeações
O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), desembargador Laudivon Nogueira, tornou pública a convocação de mais 23 candidatas e candidatos aprovados no Concurso Público regido pelo Edital de Abertura nº 01/2024, para entrega de documentos, inspeção médica, posse e entrada em exercício. A convocação foi oficializada por meio do Edital nº 35/2025, no Diário da Justiça Eletrônico, edição n.°7.847, desta quarta-feira, 27.
A convocação ocorre após a homologação parcial e final do resultado do certame, publicada em diferentes etapas pelos editais nº 04/2024, nº 10/2024 e nº 23/2025, todos disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônico. O concurso destinou-se ao provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do Poder Judiciário acreano.
“A convocação destes novos servidores representa o cumprimento rigoroso do edital e a reafirmação do compromisso do Tribunal de Justiça do Acre com a legalidade, a transparência e a eficiência administrativa. O ingresso de profissionais concursados fortalece a estrutura do Judiciário acreano e assegura melhores condições para a prestação jurisdicional ainda mais célere à sociedade”, ressaltou o presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira.
Em 2024, foram convocadas 23 pessoas, e em 2025, foram convocados 52 aprovados, totalizando em 61 analistas e 14 técnicos. Com mais essa nova convocação de 23 pessoas, sendo 10 analistas e 13 técnicos, o concurso passará a totalizar a convocação de 98 aprovados. A administração ainda tem mais 36 convocações (31 analistas e 5 técnicos) a serem feitas conforme previsão legal no edital.
Sobre a nova convocação
Os convocados devem entregar a documentação exigida no Anexo III do edital nos dias 16 e 17 de setembro de 2025, das 8h às 14h, na Divisão de Gestão de Servidores do Tribunal de Justiça, localizada na Rua Desembargador Jorge Araken, Via Verde, em Rio Branco. O resultado da análise documental será divulgado em 25 de setembro de 2025, no Diário da Justiça Eletrônico e na página eletrônica de acompanhamento do concurso.
Inspeção médica
Os candidatos também deverão realizar inspeção médica oficial na Junta Médica do TJAC. Para isso, devem providenciar, às suas expensas, os exames e laudos listados no Anexo IV do edital e apresentá-los nos dias 18 e 19 de setembro de 2025, das 10h às 13h, no prédio do Tribunal de Justiça, em Rio Branco. O resultado da inspeção médica será publicado em 25 de setembro de 2025. Somente os candidatos considerados aptos terão direito à posse.
Posse e exercício
A posse e a entrada em exercício dos candidatos aptos ocorrerão no dia 1º de outubro de 2025, às 14h30, em cerimônia no plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizado na Rua Desembargador Jorge Araken, Via Verde, em Rio Branco. De acordo com o edital, a ausência de comprovação dos requisitos legais e editalícios ou a apresentação de documentos falsos acarretará a impossibilidade de posse e a anulação dos atos praticados.
Acre pode continuar réu em ação contra padrões estéticos em escolas militares
O Ministério Público Federal (MPF) apresentou recurso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) para garantir que o estado do Acre permaneça no polo passivo da ação civil pública que discute a imposição de padrões estéticos em escolas militares e cívico-militares. Segundo o MPF, a permanência do ente estadual no processo é essencial, porque cabe ao governo do Acre, e não apenas à União, a responsabilidade de manter e fiscalizar os colégios militares locais.
Em julho de 2023, o MPF ajuizou ação civil pública para garantir os direitos fundamentais de alunos de escolas públicas militares e cívico-militares. Na ocasião, destacou que padrões de estética e comportamento baseados na cultura militar não têm respaldo legal, configuram violação à liberdade individual e não apresentam melhoria do ensino. Em fevereiro de 2024, reforçou os argumentos, em recurso, mas a Justiça negou os pedidos em primeira instância e excluiu o estado do Acre da ação.
De acordo com o procurador regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) do Acre, Lucas Costa Almeida Dias, o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) foi revogado pela União, que não defende mais a metodologia militar de ensino como modelo universal. A Advocacia-Geral da União já se manifestou pela inconstitucionalidade de leis estaduais que estabelecem escolas cívico-militares em ações apresentadas ao Supremo Tribunal Federal (ADIs 6791 e 7662).
O estado do Acre, porém, anunciou a intenção de manter e expandir o modelo militarizado. Para o MPF, portanto, manter o estado fora da ação seria contraditório, já que as regras federais e estaduais têm conteúdo idêntico e gerariam duplicidade de processos. Além disso, o MPF evidencia que a postura do estado contraria a Constituição, já que se apodera da competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de educação.
Jurisprudência do STF – Lucas Costa Almeida Dias, reiterou que não existe previsão legal que autorize a imposição de tais padrões e que é dever do Judiciário assegurar proteção integral aos estudantes contra restrições indevidas de sua liberdade pessoal.
No recurso, o procurador cita jurisprudência do STF, além de precedentes internacionais como o Comitê da Organização das Nações Unidas para os Direitos da Criança (CDC/ONU), que já recomendou ao Estado Brasileiro a revogação da militarização das escolas estaduais e municipais no país.
Regras desproporcionais – O MPF sustenta que regulamentos de escolas militares no Acre exigem dos alunos padrões rígidos de cabelo, maquiagem, barba e vestimentas, que extrapolam o ambiente escolar e invadem a vida privada dos estudantes. O descumprimento destas normas resulta em atos de indisciplina de natureza média.
Lucas Costa Almeida Dias afirma que o regramento gera “impacto desproporcional das restrições às pessoas pretas e pardas, às pessoas com deficiência e às pessoas LGBTQIA+, com grave racismo institucional”, o que configura, ainda, racismo institucional e capacitismo.
No recurso ajuizado em 22 de agosto, foram listadas diversas denúncias recebidas pela Comissão de Direitos Humanos desde a implantação do processo de militarização das escolas públicas, nas quais alunos, professores e representantes da sociedade relatam uma série de abusos.
Fonte: MPF
