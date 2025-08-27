Polícia Bolívia apreende 10 kg de maconha na divisa com Epitaciolândia; três suspeitos fogem para o município

Os investimentos realizados pelo Governo do Estado na área da segurança pública, também foram apresentados durante as agendas, com destaque para a instalação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de Cruzeiro do Sul e a base do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER)

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), está participando de uma série de agendas no Peru com o objetivo de fortalecer a integração regional e intensificar o combate a crimes em áreas de fronteira. A comitiva acreana esteve nesta quarta-feira, 27, no Departamento de Ucayali, onde participou de reuniões estratégicas com autoridades peruanas.

A delegação foi composta pelo secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia; pelo secretário de Planejamento, Ricardo Brandão; pelo secretário adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros; e pelo secretário de Ciência, Indústria e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita. Os encontros fazem parte de uma agenda de aproximação institucional entre os dois países, com foco em ações conjuntas de segurança pública e desenvolvimento regional.

Durante as reuniões, o secretário José Américo Gaia se encontrou com representantes das forças de segurança do Peru para tratar de questões ligadas à fiscalização nas regiões fronteiriças entre Pucallpa (Peru) e Cruzeiro do Sul (Brasil). “Precisamos fortalecer essa conexão institucional, especialmente com o Departamento de Ucayali. Já temos uma boa relação com Madre de Dios, principalmente pela proximidade com Puerto Maldonado. No entanto, é essencial consolidar essa mesma parceria com Ucayali, por meio de municípios estratégicos como Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo”, afirmou.

O secretário de Segurança também ressaltou a criação do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), sediado em Manaus, que já está em operação e será oficialmente inaugurado no próximo dia 9 de setembro. O centro reúne representantes dos nove estados da Amazônia Legal e oficiais de ligação de sete países vizinhos, incluindo o Peru.

Investimentos que fortalecem a integração entre os países vizinhos

Os investimentos realizados pelo Governo do Estado na área da segurança pública, também foram apresentados durante as agendas, com destaque para a instalação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de Cruzeiro do Sul e a base do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), estruturas que permitem o deslocamento ágil de aeronaves e a atuação coordenada entre as forças de segurança no Vale do Juruá. Também foi destacado o avanço tecnológico no monitoramento e prevenção de crimes, com a implementação de sistemas de videomonitoramento em 18 municípios, uso de drones e veículos aéreos não tripulados de longo alcance, tecnologias de reconhecimento facial e a integração de dados criminais ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

“Hoje conseguimos acompanhar, em tempo real, a movimentação de veículos nas fronteiras e nas divisas do estado. A tecnologia tem sido uma aliada fundamental, especialmente com o uso de drones e internet via satélite, que ampliam nossa capacidade de atuação nas regiões mais remotas”, ressaltou.

Durante os encontros, o secretário reforçou a importância de formalizar protocolos de intenções entre o governo acreano e o Departamento de Ucayali, visando o compartilhamento de informações, apoio logístico e integração operacional. “A formalização dessa parceria com Ucayali representará um avanço significativo. A prevenção precisa vir antes da repressão, e isso só será possível com informação rápida e ação coordenada. O Acre está totalmente aberto a fortalecer essa aliança. Inclusive, estendemos o convite às autoridades peruanas para que conheçam de perto nossa estrutura de segurança em Rio Branco e Cruzeiro do Sul”, finalizou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários