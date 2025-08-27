Flash
Prefeitura reconstrói Ponte do Caxias e garante melhorias no Ramal do Icuriã
Nesta quarta-feira, 27, o prefeito Jerry Correia, acompanhado do secretário municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural, Zé do Posto, vistoriou os serviços que estão sendo executados no Ramal do Icuriã, na região conhecida como Ponte do Caxias.
Todos os anos, no período de inverno, os moradores dessa localidade sofrem com as dificuldades de acesso, especialmente por conta da antiga ponte, que trazia inúmeros problemas. Agora, a realidade começa a mudar: a ponte foi reconstruída em um local mais adequado, com apoio da comunidade, que contribuiu com mão de obra, doação de madeira e outras frentes de apoio.
Além disso, a equipe da Secretaria está realizando aterros para reduzir ladeiras e eliminar pontos de atoleiro, garantindo mais acessibilidade e segurança para as famílias da região.
O prefeito Jerry destacou a importância do trabalho e da parceria com a comunidade: “Estamos confiantes de que este inverno será diferente. O serviço que está sendo feito aqui é de excelência, fruto da dedicação do secretário Zé do Posto e de toda a sua equipe. A parceria com a comunidade também foi fundamental para que conseguíssemos avançar”, afirmou o gestor.
A Prefeitura de Assis Brasil segue atuando em diversos ramais do município. São mais de 1.000 km de ramais que necessitam de manutenção, mas desde 2021 a gestão municipal tem o compromisso de estar todos os anos dentro da zona rural, promovendo recuperação, melhorias e garantindo acessibilidade para quem vive e produz no setor rural.
Acre conquista dois troféus no Prêmio Sebrae Amazônia de Música
Kaemize e Manoelzinho do Acre se destacam em premiação que valoriza artistas da região Norte
O Acre brilhou na edição 2025 do Prêmio Sebrae Amazônia de Música, realizada na noite desta terça-feira (26), em Belém (PA). A premiação reuniu representantes da Amazônia Legal, além de convidados do Nordeste e Centro-Oeste.
O artista Manoelzinho do Acre, de Cruzeiro do Sul, venceu como Melhor Lançamento – Sonoridades Amazônicas, com composições que exaltam o Vale do Juruá. “Fazer arte na Amazônia não é fácil, mas temos apoiadores, como o Sebrae, que apostam nesse projeto. O sentimento é de que estamos no caminho certo”, disse.
O rapper Kaemize, também de Cruzeiro do Sul, foi reconhecido como Melhor Artista – Música Urbana, com letras que unem crítica social e identidade amazônica. “É uma sensação incrível representar o nosso Acre e levar esse prêmio para casa”, declarou Kaemize.
A cantora Duda Modesto também representou o Acre como finalista em Melhor Lançamento MPB, reforçando a força da nova geração de artistas do estado.
No Acre, o Sebrae atua no fortalecimento da economia criativa, conectando artistas a oportunidades de mercado. “A música representa oportunidade de geração de renda, fortalecimento da identidade cultural e projeção dos nossos talentos”, frisou o diretor técnico, Kleber Campos.
A premiação
O Prêmio Sebrae Amazônia de Música reconhece artistas da região, incentiva lançamentos digitais e busca descentralizar o mercado musical nacional. Idealizado pelo Sebrae Pará, tem patrocínio do Banpará e da Equatorial Pará, via Leis Rouanet e Semear, e apoio da Secult.
Ensino sem distância: Escolas de difícil acesso recebem Cantinho da Leitura e incentivam o hábito da leitura em Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega de materiais pedagógicos para a criação dos Cantinhos da Leitura em escolas multisseriadas situadas em áreas de difícil acesso na zona rural do município.
As escolas contempladas foram:
- Santa Luzia (km 84)
- Dom Pedro I (km 84)
- São Francisco I (km 84)
- Santa Quitéria (km 75)
- Gesilda de Freitas Paixão (km 59), Nova União (km 59), São Francisco II (km 52).
Além da zona rural, as escolas da área urbana também já contam com Cantinhos da Leitura, garantindo a todos os alunos um espaço especial de incentivo ao conhecimento.
“O Cantinho da Leitura é um investimento simples, mas de grande impacto. Estamos cuidando do futuro das nossas crianças e criando oportunidades para que a educação chegue com qualidade a cada canto de Brasiléia”, destacou o prefeito Carlinhos do Pelado.
Para a secretária de Educação Raiza Dias, a iniciativa fortalece o aprendizado, incentiva o hábito da leitura e proporciona mais acolhimento e criatividade no ambiente escolar.
Trabalhador rural é baleado em ramal de Acrelândia
Vítima foi atingida na perna esquerda após se recusar a parar diante de suspeito armado; polícia investiga ligação com roubo de gado na região
Um ataque a tiros deixou ferido o trabalhador rural Iranildo Barbosa da Cunha, de 28 anos, na tarde desta terça-feira (26), no Ramal Progresso, em Acrelândia, interior do Acre.
Segundo informações da Polícia Militar, Iranildo havia saído para colocar sal para o gado quando encontrou um homem não identificado em um veículo. O suspeito teria ordenado que ele parasse, mas diante da recusa desceu do carro e efetuou um disparo, atingindo a perna esquerda da vítima.
O patrão do trabalhador o encontrou caído no ramal e o levou à Unidade Mista de Acrelândia. Devido à gravidade do ferimento, Iranildo foi transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Conforme a equipe médica, o tiro transfixou a perna, mas o estado de saúde dele é considerado estável.
A PM realizou buscas na região, mas o autor do disparo ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso, que pode estar relacionado a tentativas de roubo de gado, recorrentes na área rural do município.
