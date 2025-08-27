Prefeitura reconstrói Ponte do Caxias e garante melhorias no Ramal do Icuriã

Nesta quarta-feira, 27, o prefeito Jerry Correia, acompanhado do secretário municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural, Zé do Posto, vistoriou os serviços que estão sendo executados no Ramal do Icuriã, na região conhecida como Ponte do Caxias.

Todos os anos, no período de inverno, os moradores dessa localidade sofrem com as dificuldades de acesso, especialmente por conta da antiga ponte, que trazia inúmeros problemas. Agora, a realidade começa a mudar: a ponte foi reconstruída em um local mais adequado, com apoio da comunidade, que contribuiu com mão de obra, doação de madeira e outras frentes de apoio.

Além disso, a equipe da Secretaria está realizando aterros para reduzir ladeiras e eliminar pontos de atoleiro, garantindo mais acessibilidade e segurança para as famílias da região.

O prefeito Jerry destacou a importância do trabalho e da parceria com a comunidade: “Estamos confiantes de que este inverno será diferente. O serviço que está sendo feito aqui é de excelência, fruto da dedicação do secretário Zé do Posto e de toda a sua equipe. A parceria com a comunidade também foi fundamental para que conseguíssemos avançar”, afirmou o gestor.

A Prefeitura de Assis Brasil segue atuando em diversos ramais do município. São mais de 1.000 km de ramais que necessitam de manutenção, mas desde 2021 a gestão municipal tem o compromisso de estar todos os anos dentro da zona rural, promovendo recuperação, melhorias e garantindo acessibilidade para quem vive e produz no setor rural.

