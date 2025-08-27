Flash
Acre conquista dois troféus no Prêmio Sebrae Amazônia de Música
Kaemize e Manoelzinho do Acre se destacam em premiação que valoriza artistas da região Norte
O Acre brilhou na edição 2025 do Prêmio Sebrae Amazônia de Música, realizada na noite desta terça-feira (26), em Belém (PA). A premiação reuniu representantes da Amazônia Legal, além de convidados do Nordeste e Centro-Oeste.
O artista Manoelzinho do Acre, de Cruzeiro do Sul, venceu como Melhor Lançamento – Sonoridades Amazônicas, com composições que exaltam o Vale do Juruá. “Fazer arte na Amazônia não é fácil, mas temos apoiadores, como o Sebrae, que apostam nesse projeto. O sentimento é de que estamos no caminho certo”, disse.
O rapper Kaemize, também de Cruzeiro do Sul, foi reconhecido como Melhor Artista – Música Urbana, com letras que unem crítica social e identidade amazônica. “É uma sensação incrível representar o nosso Acre e levar esse prêmio para casa”, declarou Kaemize.
A cantora Duda Modesto também representou o Acre como finalista em Melhor Lançamento MPB, reforçando a força da nova geração de artistas do estado.
No Acre, o Sebrae atua no fortalecimento da economia criativa, conectando artistas a oportunidades de mercado. “A música representa oportunidade de geração de renda, fortalecimento da identidade cultural e projeção dos nossos talentos”, frisou o diretor técnico, Kleber Campos.
A premiação
O Prêmio Sebrae Amazônia de Música reconhece artistas da região, incentiva lançamentos digitais e busca descentralizar o mercado musical nacional. Idealizado pelo Sebrae Pará, tem patrocínio do Banpará e da Equatorial Pará, via Leis Rouanet e Semear, e apoio da Secult.
Ensino sem distância: Escolas de difícil acesso recebem Cantinho da Leitura e incentivam o hábito da leitura em Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega de materiais pedagógicos para a criação dos Cantinhos da Leitura em escolas multisseriadas situadas em áreas de difícil acesso na zona rural do município.
As escolas contempladas foram:
- Santa Luzia (km 84)
- Dom Pedro I (km 84)
- São Francisco I (km 84)
- Santa Quitéria (km 75)
- Gesilda de Freitas Paixão (km 59), Nova União (km 59), São Francisco II (km 52).
Além da zona rural, as escolas da área urbana também já contam com Cantinhos da Leitura, garantindo a todos os alunos um espaço especial de incentivo ao conhecimento.
“O Cantinho da Leitura é um investimento simples, mas de grande impacto. Estamos cuidando do futuro das nossas crianças e criando oportunidades para que a educação chegue com qualidade a cada canto de Brasiléia”, destacou o prefeito Carlinhos do Pelado.
Para a secretária de Educação Raiza Dias, a iniciativa fortalece o aprendizado, incentiva o hábito da leitura e proporciona mais acolhimento e criatividade no ambiente escolar.
Trabalhador rural é baleado em ramal de Acrelândia
Vítima foi atingida na perna esquerda após se recusar a parar diante de suspeito armado; polícia investiga ligação com roubo de gado na região
Um ataque a tiros deixou ferido o trabalhador rural Iranildo Barbosa da Cunha, de 28 anos, na tarde desta terça-feira (26), no Ramal Progresso, em Acrelândia, interior do Acre.
Segundo informações da Polícia Militar, Iranildo havia saído para colocar sal para o gado quando encontrou um homem não identificado em um veículo. O suspeito teria ordenado que ele parasse, mas diante da recusa desceu do carro e efetuou um disparo, atingindo a perna esquerda da vítima.
O patrão do trabalhador o encontrou caído no ramal e o levou à Unidade Mista de Acrelândia. Devido à gravidade do ferimento, Iranildo foi transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Conforme a equipe médica, o tiro transfixou a perna, mas o estado de saúde dele é considerado estável.
A PM realizou buscas na região, mas o autor do disparo ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso, que pode estar relacionado a tentativas de roubo de gado, recorrentes na área rural do município.
Prefeito Jerry anuncia Banda Som & Louvor como atração nacional da Semana Evangélica em Assis Brasil
A Prefeitura de Assis Brasil, em parceria com a Associação de Pastores, anuncia com alegria a confirmação de uma das maiores atrações da música gospel nacional para a Semana Evangélica 2025.
A renomada Banda Som & Louvor estará presente na IV Marcha para Jesus, que será realizada no dia 7 de setembro, com concentração a partir das 17h, saindo do Bairro Bela Vista, e grande show de louvor e adoração às 18h, na Praça Central – Sd. Marinho.
O prefeito Jerry Correia ressaltou a relevância do evento para a cidade:
“A Semana Evangélica é um marco para Assis Brasil, pois além de fortalecer a fé, promove união, esperança e valores cristãos. Trazer a Banda Som & Louvor para este momento é um grande presente para nossa comunidade, que terá uma noite inesquecível de louvor e adoração”.
A Marcha para Jesus já é tradição em Assis Brasil, reunindo igrejas locais, famílias e visitantes do Peru e da Bolívia, consolidando-se como um dos maiores eventos de fé da região.
A Prefeitura convida toda a população para participar desta grande celebração que promete marcar a história da cidade.
