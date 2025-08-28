Queimadas ilegais mobilizam bombeiros no Alto Acre

Proibição do IMAC não tem evitado ocorrências; fogo ameaça casas e preocupa moradores em Brasiléia

O 5º Batalhão de Ensino, Proteção e Combate ao Incêndio Florestal e Urbano (BEPECIF), sediado em Epitaciolândia, foi acionado na tarde desta quarta-feira (27) para conter um incêndio em um matagal no bairro Nazaré, em Brasiléia.

A prática de queimadas está proibida em todo o Acre por determinação do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), devido ao período de forte estiagem. Mesmo assim, moradores continuam recorrendo à queima de resíduos, o que aumenta o risco de propagação descontrolada do fogo.

Em uma das ocorrências, as chamas ultrapassaram três metros de altura e colocaram em risco residências próximas, gerando apreensão entre os moradores. Os bombeiros conseguiram conter o incêndio e evitar maiores prejuízos.

Segundo o tenente Adacir Vivan, além do combate às queimadas, o batalhão tem intensificado ações de conscientização da população, reforçando que a prática está proibida e representa perigo à vida, aos animais e ao patrimônio.

Comentários