Prefeitura realiza primeira Meia Maratona de 7k e 21k em Epitaciolândia

Por Alexandre Lima e Wesley Cardoso

A prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria Municipal de cultura e esportes, realizou neste domingo, dia 06, a primeira Meia Maratona de 7k e 21k de Epitaciolândia, com largada e chegada da Praça Edmundo Pinto. Vários atletas de todo o estado do Acre com participantes de Rondônia e do Rio Grande do Norte, percorreram os percursos na BR 317.

O evento contou com atletas de peso e iniciante, muitos participaram apenas para testar seus limites ou simplesmente, para superação pessoal. A competição contou com apoio do pessoal do Detran, Corpo de Bombeiros, serviços médicos e apoiadores para hidratação devido ao forte calor.

O vice Prefeito Professor Soares realizou a competição dos 7k, falou da importância dessa Meia maratona. “Para muitos é uma competição, para mim é uma superação. Todos sabem o que eu passei com as complicações da covid-19, e hoje estar aqui é uma superação pessoal, o esporte nos proporciona isso, o esporte nos incentiva a ter uma vida mais saudável.”

O coordenador da empresa Francisco Lima realizadora do evento, Acre Running, destacou que devido a pandemia, estariam a quase dois anos sem realizar um evento desse porte, com a participação de atletas de vários municípios e outros estado.

Para a realização do evento a prefeitura buscou uma Parceria Público Privada com a empresa Runner Eventos. Chico Lima. “Para nós é motivo de alegria poder participar da 1ª Meia maratona da Regional do alto Acre, realizada aqui em Epitaciolândia, o prefeito Sérgio Lopes está de Parabéns por inovar e investir no esporte.”

O Prefeito Sérgio Lope,s idealizador da Meia Maratona, falou da satisfação de realizar mais um evento esportivo de grande porte em Epitaciolândia. Também falou que o município poderá realizar a primeira meia maratona mista no próximo ano, já que foi uma das bandeiras de campanha, seria de investir no esporte de forma geral.

“Para nós é motivo de alegra, estamos hoje realizando a Primeira Meia maratona de Epitaciolândia, contamos com a participação de atletas de outros municípios e até de outros estados, além é claro de nossos desportistas locais, esse evento além de proporcionar oportunidades para todas aquece a nossa economia, principalmente na rede hoteleira”, frisou Sérgio Lopes.

Veja a reportagem em vídeo: