No dia da Amazônia, mais uma queimada urbana assusta moradores e destrói vegetação em Brasileia

Por Eldson Júnior

Enquanto se vê nas redes sociais várias homenagens do dia da Amazônia, ressaltando a beleza e a importância do bioma para o Brasil e o mundo, a realidade nas cidades é outra.

Se já não bastasse a vegetação seca, o clima abafado, Covid-19 e várias outras doenças que comprometem o sistema respiratório humano, ainda temos que contar com a imprudência e desrespeito por parte de alguns cidadãos. A região de Brasileia e Epitaciolandia registra vários focos de incêndio urbanos durante o verão.

A cena se repetiu mais uma vez na tarde deste domingo, 5, quando moradores do bairro Marcos Galvão 1, em Brasiléia, foram surpreendidos com um pequeno foco de incêndio que logo se transformou em grandes chamas por causa do ventania e da vegetação seca.

Perto de casas e quintais, os moradores tentavam apagar as chamas com baldes de água com receio de terem suas residências invadidas pelos fogo. Os moradores do bairro acionaram o Corpo de Bombeiros Militar e eles terminaram de apagar as chamas.

Ao ser questionado pela demora na chegada, o CB. Cleude explica, “fomos acionados para conter esse princípio de fogo no mato, quando estávamos nos deslocando para outra ocorrência de alta complexidade em que um fio de alta tensão caiu em cima de um carro com familiares dentro. Pedimos a compreensão da população, que estava um pouco revoltada. Nosso efetivo é muito pequeno para atender as duas cidades e até a Bolívia, as vezes”, finaliza o bombeiro.

Veja o vídeo abaixo: