Temporal com granizo derruba torre que bloqueia BR 317 e afeta comunicação com a fronteira

Um forte temporal acorrido por volta das 14h40 desta segunda-feira dia 6, no município de Senador Guiomard, derrubou uma torre de comunicação encima de outros cabos e fibra ótica no entroncamento de acesso à Plácido de Castro e Capixaba, consequentemente os da regional do Alto Acre.

Segundo testemunhas, uma forte chuva com granizo seguido de fortes ventos, foi tão forte ao ponto de derrubar uma torre de aproximadamente 40 metros quase encima do local onde fica os policiais.

Com a queda da torre, os motoristas ficaram sem poder passar para ambos os lados. Segundo um dos motoristas que filmou com seu celular, mostra a forte chuva e relata que o carro balançava com o forte vento, além do granizo.

Após a chuva, uma grande fila de veículos se formou em ambos os lados na estrada. A comunicação na regional do Alto Acre foi afetada, ficando apenas algumas operadoras de celular funcionando. Agências bancárias e outros serviços também foram afetados.

Segundo uma fornecedora de internet na fronteira, a DSTelecom, disse que os técnicos já estão no local para tentar restabelecer o sinal de internet o mais rápido possível.

Há relatos de perca de patrimônios em vários locais de Senador Guimard, Capital e zona rural por onde passou o temporal, mas não tem registros de feridos.

