ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

AVISO DE REABERTURA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020.

DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 02/03/2021 à 18/03/2021.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.

DATA DA ABERTURA: 19 de março de 2021.

HORARIO: 09h00min (nove horas).

LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.

OBJETO: CONTRATACÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS COM DRENAGEM E CALÇADAS, no Município de Epitaciolândia. (Travessa Duque de Caxias – C = 243,79 m / L = 4,30 m).

01 – As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Secretaria da Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, no endereço acima.

02 – A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de o todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.

Epitaciolândia – Acre, 02 de março de 2021.

Agleison Rodrigues dos Santos

Presidente da CMPL

Portaria nº. 017/2021

