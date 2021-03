Um dos candidatos ao cargo de prefeito pela cidade de Cobija, Capital do estado de Pando (Bolívia), que faz divisa com o Brasil através do Acre, é mais uma das vítimas do novo coronavirus (covid-19) nesta segunda-feira, dia 1º de março de 2021.

Segundo foi noticiado pela página do Facebook da Rádio Internacional, através do proprietário Francisco Pinedo Soarés, o candidato pelo partido Movimento Democrático Autonomista – MDA, Carlos Alberto Dão Perez , de apenas 32 anos, era arquiteto e vinha se destacando na campanha.

Carlos Dan, como era conhecido, ainda chegou a ser transferido para Rio Branco, onde foi internado e vinha sendo acompanhado, mas, infelizmente não resistiu ao vírus e faleceu. Com sua morte, a poucos dias das eleições, os trabalhos de seu partido foram suspensos a poucos dias das eleições regionais.

Em 7 de março de 2021, mais de 7 milhões de bolivianos irão às urnas para eleger nove governadores, 339 prefeitos e seus respectivos membros da assembleia departamental e vereadores.

