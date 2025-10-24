Prefeitura inicia obra de R$ 1 milhão para pavimentar avenida em Epitaciolândia

Serviços na Avenida Duque de Caxias, nas proximidades do cemitério, são financiados por emenda do deputado federal Coronel Ulysses; prefeito Sérgio Lopes promete mais segurança e dignidade para moradores

A Prefeitura de Epitaciolândia avança com os serviços de infraestrutura no município dando início à pavimentação da Avenida Duque de Caxias, nas proximidades do cemitério. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Sérgio Lopes (PL) mostrou os trabalhos e destacou que a obra trará “mais qualidade de vida, segurança e dignidade para os moradores e todos que trafegam pela região”.

A importante obra, no valor de R$ 1 milhão, é realizada através de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Ulysses. O prefeito agradeceu ao parlamentar pela parceria e “por olhar com carinho para as necessidades da nossa gente”, reforçando o compromisso de continuar melhorando a infraestrutura do município.

Detalhes da obra

Local: Avenida Duque de Caxias (próximo ao cemitério)

Valor: R$ 1 milhão

Fonte recurso: Emenda parlamentar do deputado Coronel Ulysses

Posicionamento do gestor

O prefeito Sérgio Lopes agradeceu ao parlamentar:

“Por olhar com carinho para as necessidades da nossa gente” Compromisso de “continuar melhorando a infraestrutura do município”

A obra reforça a parceria entre prefeitura e bancada federal na busca por melhorias urbanas em municípios do interior acreano, onde a infraestrutura viária representa desafio histórico para a população.

