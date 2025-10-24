Lula provoca polêmica ao afirmar que ‘traficantes são vítimas de usuários’ em debate sobre drogas na Indonésia

Declaração foi dada durante entrevista na Indonésia; presidente defendeu abordagem ampla no combate às drogas, incluindo prevenção e tratamento, e não apenas repressão**

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gerou polêmica ao declarar durante entrevista nesta sexta-feira (24), na Indonésia, que “traficantes são vítimas de usuários também”. Ao abordar o combate internacional ao tráfico de drogas, Lula defendeu que o enfrentamento ao problema precisa ser analisado de forma mais ampla, distribuindo a responsabilidade entre quem comercializa e quem consome as substâncias ilícitas.

“Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”, afirmou o presidente, acrescentando que “tem gente que vende porque tem gente que compra” em um ciclo interligado.

As declarações do presidente, que defendeu políticas públicas de prevenção, tratamento e reintegração social em vez de apenas medidas repressivas, ocorreram em meio a debates internacionais sobre o combate ao tráfico e consumo de entorpecentes.

