Conecte-se conosco

Brasil

Polícia de Pando recupera moto roubada em Epitaciolândia, motocicleta estava a 255 km da fronteira

Publicado

3 minutos atrás

em

Veículo com relatório de roubo de outubro foi encontrado abandonado próximo a escola em El Sena; autoridades dos dois países coordenam devolução ao Brasil

Veículo furtado no lado brasileiro foi localizado no interior de Pando; autoridades dos dois países coordenam devolução ao dono. Foto: captada 

A Direção Departamental de Prevenção e Investigação de veículos (DIPROVE) de Pando/Bolívia anunciou nesta sexta-feira, dia 24, a recuperação de uma motocicleta com relatório de roubo na fronteira, cidade de Epitaciolândia. De acordo com Eduardo de Villegas, diretor da DIPROVE, o veículo foi encontrado abandonado nos arredores de um estabelecimento de ensino no Município de El Sena, cidade a 255 de Cobija, fronteiriça com o Acre.

As autoridades bolivianas já coordenam com o 5° Batalhão da Polícia Militar de Brasiléia para verificação da documentação e a confirmação da procedência do furto, visando assim, sua repatriação e entrega às autoridades brasileiras. O caso ocorre numa região de intenso trânsito fronteiriço entre Bolívia e Brasil.

O caso reforça alertas sobre a atuação de organizações criminosas na região de fronteira, onde veículos roubados no Brasil são transportados para o interior da Bolívia para serem comercializados ilegalmente ou desmontados.

As autoridades bolivianas coordenam com o 5° Batalhão da Polícia Militar de Brasiléia para verificação da documentação e a confirmação da procedência do furto. Foto: captada 

Veja vídeo com TVU Pando:

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Prefeitura inicia obra de R$ 1 milhão para pavimentar avenida em Epitaciolândia

Publicado

29 minutos atrás

em

24 de outubro de 2025

Por

Serviços na Avenida Duque de Caxias, nas proximidades do cemitério, são financiados por emenda do deputado federal Coronel Ulysses; prefeito Sérgio Lopes promete mais segurança e dignidade para moradores

A gestão municipal segue empenhada em buscar parcerias que garantam melhorias na infraestrutura e qualidade de vida da população epitaciolandense.

A Prefeitura de Epitaciolândia avança com os serviços de infraestrutura no município dando início à pavimentação da Avenida Duque de Caxias, nas proximidades do cemitério. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Sérgio Lopes (PL) mostrou os trabalhos e destacou que a obra trará “mais qualidade de vida, segurança e dignidade para os moradores e todos que trafegam pela região”.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito Sérgio Lopes (PL) destacou que a obra trará “mais qualidade de vida, segurança e dignidade para os moradores e todos que trafegam pela região”. Foto: captada 

A importante obra, no valor de R$ 1 milhão, é realizada através de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Ulysses. O prefeito agradeceu ao parlamentar pela parceria e “por olhar com carinho para as necessidades da nossa gente”, reforçando o compromisso de continuar melhorando a infraestrutura do município.

Detalhes da obra
  • Local: Avenida Duque de Caxias (próximo ao cemitério)
  • Valor: R$ 1 milhão
  • Fonte recurso: Emenda parlamentar do deputado Coronel Ulysses
Posicionamento do gestor

O prefeito Sérgio Lopes agradeceu ao parlamentar:

“Por olhar com carinho para as necessidades da nossa gente”

Compromisso de “continuar melhorando a infraestrutura do município”

A obra reforça a parceria entre prefeitura e bancada federal na busca por melhorias urbanas em municípios do interior acreano, onde a infraestrutura viária representa desafio histórico para a população.

Veja vídeo assessoria:

Comentários

Continue lendo

Brasil

Lula provoca polêmica ao afirmar que ‘traficantes são vítimas de usuários’ em debate sobre drogas na Indonésia

Publicado

2 horas atrás

em

24 de outubro de 2025

Por

Declaração foi dada durante entrevista na Indonésia; presidente defendeu abordagem ampla no combate às drogas, incluindo prevenção e tratamento, e não apenas repressão**

Lula afirma: “Traficantes são vítimas de usuários também” ao comentar combate às drogas. Foto: captada 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gerou polêmica ao declarar durante entrevista nesta sexta-feira (24), na Indonésia, que “traficantes são vítimas de usuários também”. Ao abordar o combate internacional ao tráfico de drogas, Lula defendeu que o enfrentamento ao problema precisa ser analisado de forma mais ampla, distribuindo a responsabilidade entre quem comercializa e quem consome as substâncias ilícitas.

“Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”, afirmou o presidente, acrescentando que “tem gente que vende porque tem gente que compra” em um ciclo interligado.

As declarações do presidente, que defendeu políticas públicas de prevenção, tratamento e reintegração social em vez de apenas medidas repressivas, ocorreram em meio a debates internacionais sobre o combate ao tráfico e consumo de entorpecentes.

Veja vídeo:

Comentários

Continue lendo

Brasil

Acre ocupa o 2º lugar entre os estados com maior equilíbrio de gênero no emprego público

Publicado

4 horas atrás

em

24 de outubro de 2025

Por

Estudo do Centro de Liderança Pública coloca estado atrás apenas do Espírito Santo; pontuação de -1,0 indica proximidade com a paridade ideal entre homens e mulheres

O estado ficou atrás apenas do Espírito Santo, que lidera o país com pontuação de -0,2. Foto: captada 

O Acre conquistou a segunda posição no ranking nacional de Equilíbrio de Gênero no Emprego Público Estadual 2025, ficando atrás apenas do Espírito Santo. O estudo, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), avaliou a presença feminina em cargos da administração pública estadual – excluindo saúde e educação – em comparação com o cenário ideal de paridade.

Com pontuação de -1,0 em uma escala que varia de -100 a 100, o estado demonstra estar muito próximo do equilíbrio entre homens e mulheres no serviço público. A metodologia do indicador considera que quanto mais próxima de zero for a pontuação, maior é o equilíbrio de gênero, com valores negativos indicando desvantagem para mulheres e positivos para homens.

O levantamento integra o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, produzido com base em dados do IBGE, e revela o avanço do Acre na promoção da igualdade de gênero no setor público

Veja vídeo:

Ranking de Competitividade dos Estados

O Ranking de Competitividade dos Estados é realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) anualmente para analisar a capacidade competitiva dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, considerando os seguintes indicadores, divididos em 10 pilares temáticos, citados por ordem de maior peso: Segurança Pública; Infraestrutura; Sustentabilidade Social; Educação; Solidez Fiscal; Eficiência da Máquina Pública; Sustentabilidade Ambiental; Capital Humano e Potencial de Mercado e Inovação.

O objetivo é desenvolver a competitividade entre os estados a fim de incentivar melhorias nos serviços públicos e impulsionar o desenvolvimento econômico e social.

Comentários

Continue lendo