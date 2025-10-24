Brasil
Polícia de Pando recupera moto roubada em Epitaciolândia, motocicleta estava a 255 km da fronteira
Veículo com relatório de roubo de outubro foi encontrado abandonado próximo a escola em El Sena; autoridades dos dois países coordenam devolução ao Brasil
A Direção Departamental de Prevenção e Investigação de veículos (DIPROVE) de Pando/Bolívia anunciou nesta sexta-feira, dia 24, a recuperação de uma motocicleta com relatório de roubo na fronteira, cidade de Epitaciolândia. De acordo com Eduardo de Villegas, diretor da DIPROVE, o veículo foi encontrado abandonado nos arredores de um estabelecimento de ensino no Município de El Sena, cidade a 255 de Cobija, fronteiriça com o Acre.
As autoridades bolivianas já coordenam com o 5° Batalhão da Polícia Militar de Brasiléia para verificação da documentação e a confirmação da procedência do furto, visando assim, sua repatriação e entrega às autoridades brasileiras. O caso ocorre numa região de intenso trânsito fronteiriço entre Bolívia e Brasil.
O caso reforça alertas sobre a atuação de organizações criminosas na região de fronteira, onde veículos roubados no Brasil são transportados para o interior da Bolívia para serem comercializados ilegalmente ou desmontados.
Veja vídeo com TVU Pando:
Prefeitura inicia obra de R$ 1 milhão para pavimentar avenida em Epitaciolândia
Serviços na Avenida Duque de Caxias, nas proximidades do cemitério, são financiados por emenda do deputado federal Coronel Ulysses; prefeito Sérgio Lopes promete mais segurança e dignidade para moradores
A Prefeitura de Epitaciolândia avança com os serviços de infraestrutura no município dando início à pavimentação da Avenida Duque de Caxias, nas proximidades do cemitério. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Sérgio Lopes (PL) mostrou os trabalhos e destacou que a obra trará “mais qualidade de vida, segurança e dignidade para os moradores e todos que trafegam pela região”.
A importante obra, no valor de R$ 1 milhão, é realizada através de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Ulysses. O prefeito agradeceu ao parlamentar pela parceria e “por olhar com carinho para as necessidades da nossa gente”, reforçando o compromisso de continuar melhorando a infraestrutura do município.
Detalhes da obra
- Local: Avenida Duque de Caxias (próximo ao cemitério)
- Valor: R$ 1 milhão
- Fonte recurso: Emenda parlamentar do deputado Coronel Ulysses
Posicionamento do gestor
O prefeito Sérgio Lopes agradeceu ao parlamentar:
“Por olhar com carinho para as necessidades da nossa gente”
Compromisso de “continuar melhorando a infraestrutura do município”
A obra reforça a parceria entre prefeitura e bancada federal na busca por melhorias urbanas em municípios do interior acreano, onde a infraestrutura viária representa desafio histórico para a população.
Veja vídeo assessoria:
Lula provoca polêmica ao afirmar que ‘traficantes são vítimas de usuários’ em debate sobre drogas na Indonésia
Declaração foi dada durante entrevista na Indonésia; presidente defendeu abordagem ampla no combate às drogas, incluindo prevenção e tratamento, e não apenas repressão**
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gerou polêmica ao declarar durante entrevista nesta sexta-feira (24), na Indonésia, que “traficantes são vítimas de usuários também”. Ao abordar o combate internacional ao tráfico de drogas, Lula defendeu que o enfrentamento ao problema precisa ser analisado de forma mais ampla, distribuindo a responsabilidade entre quem comercializa e quem consome as substâncias ilícitas.
“Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”, afirmou o presidente, acrescentando que “tem gente que vende porque tem gente que compra” em um ciclo interligado.
As declarações do presidente, que defendeu políticas públicas de prevenção, tratamento e reintegração social em vez de apenas medidas repressivas, ocorreram em meio a debates internacionais sobre o combate ao tráfico e consumo de entorpecentes.
Veja vídeo:
Acre ocupa o 2º lugar entre os estados com maior equilíbrio de gênero no emprego público
Estudo do Centro de Liderança Pública coloca estado atrás apenas do Espírito Santo; pontuação de -1,0 indica proximidade com a paridade ideal entre homens e mulheres
O Acre conquistou a segunda posição no ranking nacional de Equilíbrio de Gênero no Emprego Público Estadual 2025, ficando atrás apenas do Espírito Santo. O estudo, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), avaliou a presença feminina em cargos da administração pública estadual – excluindo saúde e educação – em comparação com o cenário ideal de paridade.
Com pontuação de -1,0 em uma escala que varia de -100 a 100, o estado demonstra estar muito próximo do equilíbrio entre homens e mulheres no serviço público. A metodologia do indicador considera que quanto mais próxima de zero for a pontuação, maior é o equilíbrio de gênero, com valores negativos indicando desvantagem para mulheres e positivos para homens.
O levantamento integra o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, produzido com base em dados do IBGE, e revela o avanço do Acre na promoção da igualdade de gênero no setor público
Veja vídeo:
Ranking de Competitividade dos Estados
O Ranking de Competitividade dos Estados é realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) anualmente para analisar a capacidade competitiva dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, considerando os seguintes indicadores, divididos em 10 pilares temáticos, citados por ordem de maior peso: Segurança Pública; Infraestrutura; Sustentabilidade Social; Educação; Solidez Fiscal; Eficiência da Máquina Pública; Sustentabilidade Ambiental; Capital Humano e Potencial de Mercado e Inovação.
O objetivo é desenvolver a competitividade entre os estados a fim de incentivar melhorias nos serviços públicos e impulsionar o desenvolvimento econômico e social.
