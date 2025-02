Prefeitura de Rio Branco realiza operação contra dengue, com mais de 100 agentes nas ruas e ampliação no funcionamento das Uraps

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), juntamente com a Secretaria de Cuidados com a Cidade, realizou nesta sexta-feira (14) uma ação de combate à dengue e demais arboviroses. O evento aconteceu na URAP Roney Meirelles e contou com a presença de membros do executivo municipal; deputado estadual Afonso Fernandes, vereadores Matheus Paiva, Rutênio Sá, Lucilene Vale, João Paulo Silva; além da representante Conceicão Mendonça, da Força Nacional do SUS do governo federal; e líderes dos bairros Wanderley Dantas, Orlando; e Parte Alta, Evandro Guedes.

O secretário da Semsa, Rennan Biths, destacou o cuidado do prefeito Tião Bocalom em receber a população, evitando sobretudo a superlotação, e a conscientização para diminuir os casos. Além disso, frisou a mobilização de 120 agentes de endemias e estrutura que envolve 10 motores costais e 04 bombas de Ponto Estratégico, em uma parceria com a secretaria de Cuidados com a Cidade (SMCCI) para limpeza e remoção de entulhos.

“Estamos realizando um mutirão de limpeza para eliminar focos do mosquito, enquanto nossos agentes de endemias atuam nas casas, orientando a população sobre como evitar a proliferação do mosquito. Além disso, ampliamos o horário de atendimento nas URAPs para atender mais pessoas”, afirma Rennan.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Rio Branco, Socorro Martins, destacou a importância da população no sucesso da empreitada. “Nós tivemos a presença de várias autoridades, inclusive autoridades do Ministério da Saúde, mas o mais importante é chamar a atenção da população, para ser o nosso parceiro no combate ao aedes aegypti; que tenha esse olhar para cuidar do seu quintal, para cuidar. Da sua casa, não deixando acumular água parada, tirar todo qualquer recipiente que venha acumular água, para evitar o desenvolvimento do mosquito”.

Dentre as falas dos vereadores, o líder do prefeito Tião Bocalom na Câmara, Rutênio Sá, frisou a importância da união entre secretarias no combate às arboviroses. “A dengue é uma questão de saúde pública, mas também de limpeza pública”.

Casos notificados

Rio Branco já registrou uma média de mil casos de dengue nas primeiras semanas do ano de 2025. A coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Socorro Martins, no entanto, afirma que se tratam de casos notificados. “Só em Rio Branco nós já registramos, em média, mil casos de dengue. São casos notificados, mas a confirmação está sendo alta também”.

O prefeito Tião Bocalom declarou estado de emergência desde o dia 23 de janeiro, por conta do aumento de casos das arboviroses (dengue, zika e chikungunya). O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Novos horários das Uraps

Preocupada com o aumento dos casos e em melhor atender a população, a Semsa transformou três Uraps em unidades de referência para o atendimento dos casos de dengue: Roney Meirelles, no Adalberto Sena; Hidalgo de Lima, na Sobral; e Cláudia Vitorino, no Taquari. A partir de sábado (15), elas funcionarão com horário de funcionamento estendido: até às 22h, de segunda a sexta, e até 17h aos sábados.

