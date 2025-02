Empresário e ex-deputado federal Richard Flores acusa clínica de negligência após morte da esposa em Cobija

Em busca de investimentos e de fortalecer as políticas públicas no município, o prefeito Carlinhos do Pelado, acompanhado de Lajúcia Cantuário da Secretaria de Gabinete e o economista Nevisson Tavares do Planejamento, participa deste terça-feira até está quinta (13), com mais de 20 mil gestores municipais de todas as regiões do país em Brasília do Encontro Nacional dos Novos Prefeitos e Prefeitas, promovido pelo governo federal em parceria com a Associação Brasileira de Municípios (ABM), com o apoio da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

O encontro serve para aproximar União e gestores municipais e incentivar a cooperação entre os entes. Este ano, com o tema “A cidade que queremos está em nossas mãos”.

O evento ofereceu várias atividades simultâneas, entre palestras e workshops, envolvendo ministérios e órgãos federais, como FNDE, Ibama, Receita Federal, Serpro, SEBRAE, Correios, além de bancos públicos, como a CAIXA, o Banco do Brasil e o BNDES.

O Gestor Municipal participou também de debates sobre programas, ações e estratégicas.

“Tô aqui em Brasília no nosso encontro de prefeitos de todo o país, onde o governo federal está abrindo as portas para o nosso município de Brasileia e para todo Acre através de seus ministério para que nós possamos fazer uma Brasileia melhor para todos,” afirmou Carlinhos do Pelado.

O Prefeito participou ainda do compromisso do Pacto Nacional pela Alfabetização – Criança Alfabetizada e do encontro sobre a promoção da integração entre os municípios de fronteira do Brasil com cidades de países vizinhos.

Além disso, Brasileia está entre as mais de 30 “cidades-gêmeas”, que são municípios com forte integração com cidade do país vizinho, geralmente coladas uma na outra a exemplo de Brasileia, Epitaciolândia e Cobija.

O gestor brasileense se encontrou também com os parlamentares acreanos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal entre eles com os senadores Márcio Bittar, Sérgio Petecão, e os deputados federais, Zezinho Barbary, Roberto Duarte ,José Adriano, Antônia Lúcia e Socorro Nery.

Em suas páginas sociais o prefeito sempre manteve a população informada de sua agenda na capital federal. “Então viemos aqui também Câmara e no Senado Federal para fazer uma visita aos nossos deputados federais e senadores acreanos para assegurar mais recursos e investimentos para o crescimento e o desenvolvimento de nossa querida Brasileia em todas áreas através das emendas dos nossos parlamentares que assumiram esse compromisso conosco e com o nosso município”, destacou.

