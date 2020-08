A Prefeitura de Brasileia tem intensificado as ações de recuperação de ramais do município. Os trabalhos já contemplaram os Ramais dos quilômetros 52 e 59. A Prefeita Fernanda Hassem tem acompanhado de perto os serviços. Na ultima quinta-feira (06), a equipe de obras entrou com o maquinário no ramal do Km 55 para iniciar os trabalhos de recuperação da área.

Segundo o secretário de obras Francisco Lima, os trabalhos que serão realizados é limpeza, abaloamento e saída d’água já preparando o ramal para poder receber o piçarramento. Garantindo a trafegabilidade dos moradores e escoamento de produção.

Seguindo o cronograma da Prefeitura de Brasileia, no ramal do Km 55 será realizado a recuperação de 18 quilômetros. A atual administração não tem medido esforços para atender os moradores das áreas rurais. De acordo com a Prefeita Fernanda Hassem, os trabalhos de manutenção e recuperação dos ramais são importantes para garantir o desenvolvimento econômico do município e o acesso das pessoas a cidade. “Estamos trabalhando no sentido de oferecer melhores condições para que os produtores, moradores e alunos que utilizam os ramais tenham segurança e conforto para trafegar,” disse a prefeita Fernanda Hassem.

A prefeitura de Brasiléia trabalha hoje com algumas equipes nos ramais do Porto Carlos, Santa Luzia e Km 84.

