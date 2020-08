Um acidente de trânsito gravíssimo foi registrado no início da tarde deste sábado (08), após a rotatória da Variante, na BR-364, em Cruzeiro do Sul. Pelo menos 04 pessoas da mesma família, sendo duas crianças, um idoso e um homem, ocupavam o veículo, um carro modelo gol. Três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas para o local para fazer o socorro.

De acordo de informações de uma testemunha, o pneu do veículo estourou no momento que o carro capotou por cinco vezes. Aparentemente o estado mais grave é de um idoso que teve um grande trauma na cabeça. Uma das crianças foi arremessada para o lado de fora do carro.

“Eu dirigia atrás dele. Foi uma situação muito triste , lamentável mesmo. Eu que cortei o cinto de segurança dele. Foi um acidente muito grave “, contou a testemunha.

Comentários