A Prefeitura Municipal de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Ministério da Saúde, adquiriu um veiculo modelo Van Sprinter, para atender o transporte sanitário, destinado ao deslocamento programado de pessoas para realizar procedimentos de caráter eletivo, regulados e agendados, sem urgência, para atendimento em Rio Branco.

O veículo foi adquirida com recurso do governo federal, para a estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde no valor de R$ 190.000 (Cento e Noventa Mil Reais) em parcela única, com termo de compromisso nº 1200101712271329742.

O secretário municipal de saúde, Francisco Borges, falou a respeito:

“Essa é uma ação muito importante que conseguimos através do ministério da saúde, fruto de grande esforço e comprometimento, visando sempre melhorar a saúde municipal em prol da nossa população”

Com este veículo a prefeitura de Brasileia garante aos pacientes do município que realizam tratamento em Rio Branco a continuidade de sua terapia, proporcionando melhor comodidade e agilidade no atendimento.

